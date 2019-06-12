الترويج لـ«دبي للسيليكون» في أسبوع لندن للتكنولوجيا

المصدر: دبي - البيان

تشارك سلطة واحة دبي للسيليكون، في أسبوع لندن للتكنولوجيا 2019 الذي يعد من أكبر فعاليات التكنولوجيا والأعمال على الصعيد الأوروبي والذي تتواصل فعالياته حتى 14 يونيو.

ويتوقع أن يتجاوز عدد زوار الفعاليات 15000 زائر. وتتوزع فعاليات المهرجان التكنولوجي بمواقع مختلفة من العاصمة البريطانية لندن. وتعرض دبي للسيليكون خلال المشاركة البنية التحتية عالمية المستوى، والتكنولوجيا المتطورة، وسهولة ممارسة الأعمال التي توفرها واحة دبي للسيليكون، المدينة الحرة التكنولوجية المتكاملة، للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم للعيش والعمل في مجتمع ذكي واحد.

كما تعرف المستثمرين ورواد الأعمال الفرصة بالمساحات المكتبية المميزة التي توفرها الواحة، إضافة إلى المرافق الذكية، والمستودعات متعددة الاستخدامات، ومرافق التصنيع، والوحدات الصناعية الخفيفة، إضافة إلى العديد من المزايا والخدمات الأخرى.

ولتلبية الطلب من قبل المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، تعمل سلطة الواحة على وضع اللمسات الأخيرة على أحدث مشاريعها «سيليكون بارك»، الذي يعد أول مدينة ذكية متكاملة في دبي والمتوقع الانتهاء من الأعمال الإنشائية فيه خلال الأشهر القليلة المقبلة.

كما يتعرف زوار الأسبوع عن قرب على الخدمات والمزايا التي يتمتع بها مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال (ديتك) المملوك بالكامل لسلطة واحة دبي للسيليكون، والذي يعد أكبر مركز لتكنولوجيا الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يجمع تحت مظلته أكثر من 800 شركة ناشئة من 72 دولة مختلفة.

وقال وليام شابل، المدير المالي التنفيذي في سلطة واحة دبي للسيليكون ونائب الرئيس التنفيذي - التكنولوجيا وريادة الأعمال في مركز «ديتك»: «تعمل دبي للسيليكون في ظل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتحويل دبي إلى أسعد وأذكى مدينة في العالم.

ونهدف إلى جذب مجموعة جديدة من المستثمرين إلى دبي من خلال عرض مشاريعنا الفريدة على السوق الأوروبية في أسبوع لندن للتكنولوجيا 2019، الذي يقدم منصة مثالية لنا للتواصل مع المستثمرين ورواد الأعمال وصناع القرار، والمسرعات والمؤسسات ومزودي الحلول والشركات الناشئة في مختلف القطاعات من أوروبا والعالم.