20 شركة ناشئة بقيمة 42.4 مليوناً ببرامج مسرّعات الأعمال

المصدر: دبي- البيان

أكدت مها المزينة مدير منطقة 2071، التي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل، أهمية دور الشركات الناشئة في رسم ملامح القطاعات المستقبلية الرئيسية، لما تتمتع به من قدرة على مواكبة الاحتياجات والمتغيرات المتسارعة وابتكار حلول وتطبيقات جديدة.

وأوضحت أن المنطقة احتضنت خلال الفترة الماضية 20 شركة ناشئة بقيمة 42.4 مليون درهم ضمن برنامجين عالميين لمسرعات الأعمال هما برنامج «تيك ستارز» العالمي لمسرعات الأعمال وبرنامج «فينشر لابس» لمسرعات مشاريع الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع شركة مايكروسوفت العالمية.

واستضافت الدورة الثانية لبرنامج «تيك ستارز» العالمي لمسرعات الأعمال بالتعاون مع جينكو للاستثمار التي عقدت على مدى 13 أسبوعاً، 10 شركات من حول العالم تعمل على تطوير مشاريع ومنتجاتها مبتكرة في مجالات التكنولوجيا وإنترنت الأشياء والبناء والتشييد والإدارة وغيرها.

وتبلغ قيمة هذه الشركات أكثر من 24 مليون درهم وتضم كلاً من شركة بوجلانس المتخصصة في مجال الاختبار الجماعي وربط أخصائيي اختبار البرمجيات بشركات تطوير البرمجيات في جميع أنحاء العالم، وشركة كلارا التي تعمل على رقمنة وأتمتة الجوانب القانونية للشركات الناشئة وإنشاء وإدارة هيكلها القانوني بكفاءة لضمان استعدادها لبدء المشاريع.

وشركة إليمنت 16 المتخصصة في تحسين كفاءة الطاقة في مرافق المعالجة الصناعية باستخدام تقنية تخزين الحرارة، وشركة لوج إيجنت التي تقدم الخدمات الخاصة للمسافرين، وشركة نستروم وهي منصة سحابية تعمل على التقاط البيانات حول أداء العمليات الميدانية باستخدام الهواتف المحمولة الرقمية أو أجهزة استشعار بتقنية إنترنت الأشياء.

كما تضم شركة أوتوغي التي تطور الأجهزة القابلة للارتداء بتقنية إنترنت الأشياء لقطاعات البناء والنفط والغاز والأمن والتصنيع، وشركة ثري ويلز يونايتد التي يوجد مقرها في الهند وتعمل في مجال التكنولوجيا وإدارة المشاريع، وشركة فيبلاي التي تمكّن الشركات الإعلامية ومالكي محتوى الفيديو من إدارة استراتيجية الفيديو الخاصة بهم، وشركة فيفو المتخصصة في تقديم نصائح شخصية عن التغذية ونمط الحياة للمستخدمين بناءً على اختبارات أسبوعية منزلية، وشركة يعقوب التي تتيح إمكانية تتبع الأغذية والمدفوعات عبر الإنترنت في الأنظمة الإيكولوجية الغذائية المغلقة.

شركات فينشر لابس

وتبلغ قيمة الشركات المشاركة في برنامج «فينشر لابس» لمسرعات مشاريع الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع شركة مايكروسوفت العالمية، أكثر من 18.4 مليون درهم، وتعمل هذه الشركات على أفكار مبتكرة توظف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتقنيات المالية والتعاملات الرقمية (بلوك تشين) وتعلم الآلات في قطاعات البنوك والصحة والزراعة والنفط والغاز والطاقة وغيرها.

وتشمل هذه الشركات شركة بانك بادي التي توظف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لمساعدة البنوك والمؤسسات التمويلية على تطوير تجربة العملاء وتلبية احتياجاتهم، وشركة دونور هيلث التي تساعد المرضى على استعمال الأدوية باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين.

وشركة إنسو سوفت التي تطور حلولا وخدمات مبتكرة لتكنولوجيا تعلم الآلات في قطاع النفط والغاز، وشركة فلورا التي تعمل على تطوير الأساليب الزراعية وتعزيز الاستدامة باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وشركة جينر 8 التي تطور حلولاً جديدة تساعد الشركات العاملة في الطاقة.

ويضم البرنامج أيضاً شركة آيديم التي تطور تقنيات التعرف على الصورة والتحقق من الهوية، وشركة ميريت التي تعمل على تطوير استراتيجيات برامج مكافآت ولاء العملاء، وشركة تيكي هيلث للحلول المبتكرة للتحديات الطبية وخاصة في مجال الضمان الصحي باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وشركة سيرشي التي تساعد في تأسيس الشركات وتخفيض أعباء الأعمال المكتبية وتبني تقنيات مستقبلية، وشركة وايد بوت التي تهدف إلى تطوير المحتوى العربي لأنظمة الدردشة الحاسوبية باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة متطورة للمستخدمين.

وتم اختيار شركتي «سيرشي» و«نستروم» ضمن قائمة أفضل 100 شركة ناشئة عربية تعمل على رسم المستقبل في إطار الثورة الصناعية الرابعة، والتي قررت حكومة الإمارات منح تأشيرات لمدة 5 سنوات لهذه الشركات التي تم اختيارها خلال المنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الأردن أبريل الماضي.

أدوات داعمة وبيئة مستقبلية

وتوفر منطقة 2071 الدعم لهذه الشركات عبر استضافتها لعدة أسابيع وتوفير الأدوات الضرورية لها لتطوير مشاريعها، وتنظيم ورش عمل وجلسات حوارية وتفاعلية مع شخصيات حكومية وعالمية ومتخصصة في المجالات التي تهم المشاركين.

وتشمل الميزات التي تقدمها منطقة 2071 للمشاركين في برامج مسرعات الأعمال والابتكار، فرصة التواصل مع مختلف الهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية الموجودة في المنطقة، ما يعزز من فرص تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة والإمكانيات المتاحة.

فرص عالمية

كما تتيح لهم فرصة التعرف على مختلف البرامج والمبادرات العالمية التي تضمها المنطقة، بما في ذلك برنامج الدول المقيمة في منطقة 2071، الذي أطلقته دبي للمستقبل في فبراير 2019، ليوفر للبعثات التجارية والدبلوماسية والثقافية والمكاتب التمثيلية والوفود الاستثمارية العديد من فرص الأعمال.

ويتيح لها التواصل مع الجهات الحكومية والمؤسسات العالمية والشركات الخاصة والناشئة ورواد الأعمال والعلماء والخبراء في المنطقة. وانضمت إستونيا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا ولاتفيا وفرنسا إلى البرنامج الأول من نوعه في العالم من أجل بناء شراكات عالمية على المستوى الحكومي والخاص تدعم مسيرة تبني التكنولوجيا المستقبلية وتبادل الخبرات والابتكارات العالمية.

منصة تفاعلية

تشكل منطقة 2071 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، منصة تفاعلية تجمع نخبة العقول الخلاقة، وركيزة أساسية لتحقيق أهداف دولة الإمارات عبر تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والشركات الخاصة ورواد الأعمال.

وتقدم منطقة 2071 الدعم للعديد من الشركات الناشئة عبر توفير بيئة مشجعة على الابتكار تحتضن العقول المبدعة من مختلف أنحاء العالم وتتيح لها فرصة الإبداع وتطوير منتجات ومشاريع ريادية والمساهمة في الاقتصاد وتوسع مجالات النجاح والنمو أمامها.