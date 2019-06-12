عبد الله الصبيح يباشر عمله مديراً عاماً لـ «ضمان الاستثمار»

باشر عبد الله الصبيح مهام عمله مديراً عاماً للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، تنفيذاً لقرار مجلس مساهمي المؤسسة في اجتماعه الـ 46 بدولة الكويت، وذلك بعد تزكيته كمرشح للمنصب من قبل الكويت وتأييد ترشحه من قبل الدول الأعضاء في المجلس، خلفاً لفهد راشد الإبراهيم الذي انتهت فترة ولايته.

وأعرب المدير العام الجديد عن تطلعه للفترة المقبلة بمزيد من التفاؤل بدعم مجلس المساهمين والدول الأعضاء ومجلس الإدارة وجهود الإدارة التنفيذية وجميع الكوادر العاملة لمواصلة الجهود الرامية لتعزيز دور المؤسسة في مجالات عملها وتوسيع نطاق عملياتها التأمينية وخدماتها المساندة.

يأتي ذلك في إطار رؤية شاملة لكل الفرص والتحديات التي تفرضها مستجدات المرحلة الحالية التي تمر بها المنطقة، وكذلك سيناريوهات المستقبل. الكويت - البيان

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