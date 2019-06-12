10 فائزين بسيارات تيسلا ضمن حملة «كنوز» في «الإمارات الإسلامي»

المصدر: دبي- البيان

قدّم «الإمارات الإسلامي» سيارات تيسلا إلى 10 فائزين ممن حالفهم الحظ في إطار حملته الترويجية لحساب التوفير «كنوز».

وانعقدت احتفالية لتوزيع الجوائز في مقر «الإمارات الإسلامي» بدبي وفرعه الرئيسي بأبوظبي، ليقدّم فريق الإدارة العليا في المصرف سيارات تيسلا إلى الفائزين. وتضمنت القائمة فائزين إماراتيين وهم أحمد باغوم، ومحمد الحمادي، وحميدة الصايغ، وريم الحوسني، وفاطمة عبدالله، وآلاء العلي، وأحمد شهراوي، إضافة إلى نزهة بن أياد من المغرب، ورضوانة محمد سكيندر من باكستان، وألوين فيبك كومار بانجيرا من الهند.

قال وسيم سيفي، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»: «يحرص «الإمارات الإسلامي» على حث المواطنين والمقيمين في الدولة على الادخار أكثر، لاسيما عبر حسابنا للتوفير «كنوز».

ولا شك أننا مستمرون في إطلاق الحملات الترويجية على غرار حملتنا خلال شهر رمضان المبارك التي قمنا خلالها بمضاعفة جوائزنا، وحرصنا على مكافأة المتعاملين من خلال الخدمات المصرفية للأفراد، في الوقت الذي نمنحهم فيه جوائز قيّمة ومجزية».

ويحصل المتعاملون على فرصة مجزية للفوز بجائزة شهرية كبرى قدرها مليون درهم، أو سيارة تيسلا، وذلك عند الاحتفاظ بمتوسط رصيد قدره 5 آلاف درهم في حسابهم.

وعلاوة على ذلك، يحظى المتعاملون بفرصة الفوز بواحدة من خمس جوائز نقدية قدرها 3000 درهم يومياً عند الاحتفاظ بمتوسط رصيد قدره ألف درهم يومياً في حسابهم. وخلال شهري يونيو ويوليو من عام 2019، ستكون الجائزة الكبرى عبارة عن سيارة تيسلا، في حين سيقدّم «الإمارات الإسلامي» جائزة نقدية كبرى، وقدرها مليون درهم خلال شهر أغسطس من العام ذاته.