أجهزة خدمة ذاتية لرد «القيمة المضافة» للسياح

المصدر: أبوظبي ــ البيان

تم إطلاق «أجهزة خدمة ذاتية» لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح عند مغادرتهم الدولة في المنافذ المشمولة بالنظام.

وقامت شركة «بلانيت» - المخولة من الهيئة الاتحادية للضرائب بتشغيل النظام الإلكتروني لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح- بتشغيل أجهزة الخدمة الذاتية المزودة بكافة الوسائل التقنية اللازمة لإتمام إجراءات رد الضريبة بشكل آلي بالكامل، في حين يتواجد موظفون من الشركة المشغلة قرب أجهزة الخدمة الذاتية لتقديم المساعدة للسائحين عند الحاجة.

وأكد خالد البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن الخدمة الجديدة توفر مزيداً من السهولة والسرعة في إجراءات رد الضريبة للسياح على مشترياتهم خلال فترة تواجدهم في الدولة بخطوات إلكترونية يتم من خلالها تحديد الضرائب القابلة للاسترداد، والتأكد من وجود المشتريات بصحبة السائح، ثم استرداد الضريبة بدقةٍ تامة.

وقال: أجهزة الخدمة الذاتية إضافة هامة حيث يقوم السائح باسترداد الضريبة بخطوات إلكترونية دون تعاملات مع موظفين، وذلك من خلال الأجهزة التي تم وضعها في منافذ المغادرة المشمولة بالنظام .

حيث يقوم السائح بتقديم الفواتير الضريبية لمشترياته من منافذ البيع المسجلة ضمن النظام للأجهزة الآلية مرفقاً معها جواز سفره وبطاقته الائتمانية، ويمكنه استرداد الضريبة بدون حد أقصى بتحويل قيمة الضريبة القابلة للاسترداد إلى حساب البطاقة الائتمانية الخاصة بالسائح، وفي حال طلب الاسترداد نقداً يكون الحد الأقصى لليوم الواحد 10 آلاف درهم.

وقد حقق نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح نجاحاً ملموساً منذ بداية تطبيقه في شهر نوفمبر الماضي حيث يبلغ عدد المنافذ المرتبطة إلكترونياً بالنظام حالياً 12 منفذاً جوياً وبحرياً وبرياً تشمل مطارات أبوظبي، والعين، ودبي، وآل مكتوم، والشارقة، ورأس الخيمة الدولي، وميناء زايد وميناء راشد البحريين بأبوظبي ودبي، إضافة إلى 4 منافذ برية هي الغويفات بأبوظبي، ومنفذي الهيلي والمضيف في العين، ومنفذ حتا في دبي.

قرار

وحدد قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (41) لسنة 2018 في شأن تطبيق نظام ردّ ضريبة القيمة المضافة للسياح وقرارا الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (1) لسنة 2018 في شأن متطلبات مشاركة تاجر التجزئة في النظام ورقم (2) لسنة 2018 في شأن نظام ردّ ضريبة القيمة المضافة للسياح معايير واضحة تتميز بالشفافية والدقة لإجراءات وآليات رد الضريبة للسياح القادمين من خارج الدولة مما يعزز الموقع الريادي لدولة الإمارات كوجهة رئيسية على خارطة السياحة العالمية.

شروط

ومن الشروط الأساسية ليكون السائح مؤهلاً لاسترداد الضريبة ألا يقل عمر السائح عن 18 عاماً، وأن يتم استيفاء المعايير المحددة بهذا الشأن في قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2018 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة الذي ينص على أنه يجب أن يتم توريد السلع الخاضعة لنظام رد الضريبة للسياح إلى سائح قادم من خارج الدولة يكون داخل الدولة عند شراء السلع من المورد وأن يكون قصد السائح عند تاريخ التوريد مغادرة الدولة خلال 90 يوماً من تاريخ التوريد مصطحباً معه السلع التي قام بشرائها وأن يتم تصدير السلع ذات العلاقة من قبل السائح إلى خارج الدولة خلال 3 أشهر من تاريخ التوريد.