«أمنيات»: مشروع «أنوا» بمدينة دبي الملاحية في مراحله النهائية

المصدر: دبي- البيان

أكدت شركة «أمنيات»، أن مشروع «أنوا» السكني في مدينة دبي الملاحية سيبصر النور قريباً، حيث أصبح في مراحله النهائية. وأعربت «أمنيات» عن تطلعها للترحيب بالمشترين في الربع الثاني من العام 2020، ليكونوا أول المقيمين في هذه الواجهة البحرية الفاخرة.

وقال سلطان أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي لمدينة دبي الملاحية: «التكامل القائم بين مدينة دبي الملاحية وميناء راشد ينتج عنه منطقة عقارية تجارية وسكنية من الدرجة الأولى توفر أفضل مستويات العيش في الواجهات البحرية، والتي توفر التوازن بين العمل والحياة في مجتمعاتنا النابضة بالحياة. وتوفر هذه المنطقة فرصة مميزة لتلبية احتياجات أولئك الذين يسعون إلى إنتاجية أفضل من خلال تقديم واحة توفر أفضل معايير العيش السكني المستقبلية. ونحن سعداء في مساهمة «أمنيات» في تحويل هذه الرؤية إلى حقيقة».