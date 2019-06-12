المصدر: دبي-أشرف رفيق

ذكرت وكالة ستاندرد اند بورز أن الإمارات تتصدر المنطقة في مشاريع فنتك الناشئة، كما أن دبي هي المدينة الأكثر تقدماً من خلال مشروع فنتك هايف في مركز دبي المالي العالمي.

حيث أطلق صندوقاً بقيمة 100 مليون دولار لمشاريع فنتك عام 2017 لمساعدة المشاريع الناشئة على النمو والتزايد.وقالت الوكالة إن دول الخليج مؤهلة أكثر من جيرانها لاستيعاب وتبني تقنية فنتك. وتشير أحدث إحصاءات بلومبيرغ إلى أن عدد مشاريع فنتك في الإمارات بلغ 67 مشروعاً، وهي بذلك تتصدر المنطقة، وتليها تركيا بـ44 مشروعاً، والأردن ولبنان بـ30 مشروعاً لكل منهما. وقالت الوكالة إن الطلب على الصيرفة الرقمية والوصول إلى رأس المال في قطاع فنتك في دول مجلس التعاون الخليجي.