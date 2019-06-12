إطلاق «أمازون برايم» في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة أمازون، والتي أطلقت موقعها Amazon.ae، إطلاق برنامج العضوية المميز «أمازون برايم» في الإمارات.

ويوفر البرنامج لأعضائه الذين يبلغون أكثر من 100 مليون عضو ضمن 17 دولة، مجموعة من الامتيازات الشرائية والترفيهية الخاصة بكل بلد. كما يقدم البرنامج فترة تجريبية مجانية مدتها 30 يوماً لجميع عملاء أمازون والاستفادة من امتيازاته، وذلك بالاشتراك عبر الرابط amazon.ae/‏‏‏prime.

أعضاء البرنامجوسيحظى أعضاء برنامج «أمازون برايم» في الإمارات بخدمة التوصيل المجاني لملايين المنتجات المتوفرة محلياً ودولياً مع العديد من المزايا الأخرى، مثل إمكانية مشاهدة لامحدودة لكافة المسلسلات والأفلام التي تضم برامج «أمازون أوريجينال» الحائزة جوائز من خلال «برايم فيديو».

إضافة إلى مزايا الألعاب الإلكترونية من خلال «تويتش برايم»، كذلك الاستفادة من عروض حصرية للأعضاء وغيرها. ويمكن لعملاء أمازون الاشتراك في البرنامج مقابل رسم شهري وقدره 16 درهماً أو يمكنهم التوفير من خلال الانضمام بمبلغ 140 درهماً سنوياً فقط. كما يستطيع العملاء لغاية 31 أكتوبر الاشتراك ولفترة محدودة مقابل 12 درهماً شهرياً بدلاً من 16 درهماً.

التوصيل المجانيوقال جميل غني، نائب رئيس برنامج برايم والتسويق الدولي في شركة أمازون: قمنا بتصميم «أمازون برايم» لتوفير الراحة لجميع أعضاء البرنامج. وما اليوم سوى الانطلاقة، وسنستمر في تطوير البرنامج وإضافة المزيد من المنتجات والمزايا التي تنال إعجاب عملائنا.

ويستفيد أعضاء «أمازون برايم» من خدمة التوصيل المجاني في اليوم التالي لمئات الآلاف من المنتجات، وذلك إلى جميع أنحاء الدولة وبدون حد أدنى للشراء. كما يتيح البرنامج لحوالي 90% من السكان الاستفادة من خصم 50% على خدمة التوصيل في نفس اليوم لآلاف المنتجات في دبي وأبوظبي والشارقة والعين وعجمان.

30 فئة

تغطي المنتجات المشمولة بخدمة «أمازون برايم» المحلية 30 فئة مختلفة بما فيها الأزياء والأجهزة الإلكترونية والكتب والألعاب والمواد الاستهلاكية ومواد التجميل.