«جافزا» تدعم نمو «ديزل تكنيك» وقطاع السيارات في دبي

المصدر: دبي- البيان

يتجه قطاع السيارات في دبي إلى الانتعاش بحسب مؤشرات غرفة تجارة وصناعة دبي، والتي تتوقع للقطاع أن ينمو بنسبة 35 % في الفترة بين 2017 وحتى 2021.

وسيكون لسوق قطع الغيار والاكسسوارات نصيب الأسد من ذلك النمو.

وتسعى شركات مثل «ديزل تكنيك ــ الشرق الأوسط» للاستفادة من هذا النمو المتوقع، وتعد من الشركات البارزة في قطاع السيارات. ومن خلال مقرها الرئيسي في ألمانيا، تقدم الشركة 41 ألف منتج يغطي كافة أنواع قطع غيار السيارات وملحقاتها. ومنذ قدومها إلى منطقة الخليج في 1995، و «ديزل تكنيك» تحتل مكانة بارزة في هذا المجال.

ومنذ إطلاق أعمالها بالمنطقة، تلقت الشركة دعماً قوياً من المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، مستفيدة من شبكة التجارة المتكاملة والخدمات المتطورة التي توفرها جافزا لتلبية احتياجات شركائها في التوزيع، وعملائها في ورش العمل بالشرق الأوسط وإفريقيا.

وبعد قدومها إلى «جافزا»، ارتفعت قيمة أعمال الشركة من مليوني درهم لتصل اليوم إلى 290 مليونا. وقال المتحدث باسم الشركة: دائماً نتلقى أرقى سبل الدعم من جافزا بما يمكننا من تحقيق مثل هذه الطفرات. وقامت الشركة بتوسيع أعمالها بالمنطقة لتشمل الكويت وسوريا وليبيا والعراق وعمان واليمن. كما توسعت بأفريقيا، لتتواجد في كينيا وزيمبابوي وزامبيا وأنجولا ودول أخرى.

وقال ديغك هايبل، المدير العام لمجموعة ديزل تكنيك: نرى إمكانات هائلة لقطاع السيارات بالإمارات، ونستفيد مما توفره موانئ دبي العالمية من بيئة أعمال متكاملة في ميناء جبل علي وجافزا لتعزيز وصولنا إلى جميع أسواق المنطقة.

كما نعمل عن كثب مع المنطقة الحرة لتعزيز تجارة قطع غيار السيارات واكسسواراتها في دبي. وفي 2012، ساعدت جافزا الشركة على استئجار قطعة أرض مجاورة لمنشآتها، بهدف التوسع وبناء مكاتب ومستودع جديد .

وتعتبر دبي المركز الإقليمي الرائد لقطاع السيارات، حيث تتخذها كبرى الشركات العالمية منطلقاً لإدارة عملياتها وتوسيع نشاطاتها.

مركز محوري

تشكل منظومة موانئ دبي العالمية، من خلال ميناء جبل علي وجافزا، مركزاً محورياً لقطاع النقل وقطع غيار السيارات في الشرق الأوسط.

وقال محمد المعلم، المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية ــ إقليم الإمارات: تساعد موانئ دبي العالمية عملاءها، بوصفها الممكن الرائد للتجارة العالمية، للتغلب على التحديات وتقليل التكاليف عبر سلسلة التوريد العالمية. كما توفر بيئة الأعمال المتكاملة في منطقة جبل علي القدرة والكفاءة التامة للشركات عبر مرافق وحلول لوجستية وفق الطلب.