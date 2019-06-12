«سوبر براندز» تكرّم 43 علامة تجارية في الإمارات 18 الجاري

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «سوبر براندز»، الهيئة المستقلة المحكمة في العلامات التجارية، أنها ستقيم فعاليتها السنوية لتكريم 43 علامة كأقوى العلامات التجارية في الإمارات في 18 يونيو.

كما ستعلن عن جائزة «أفضل علامة خلال العام» المرتقبة، فيما تكشف خلال الفعالية عن النسخة الخامسة عشرة من كتاب «سوبر براندز» الذي يقدم لمحة موجزة في صفحتين عن كل علامة حاصلة على اللقب.

وقال مايك إنغلش، مدير «سوبر براندز» الشرق الأوسط، إن الحصول على لقب «سوبر براند» يساعد في تعزيز مكانة العلامة فيما يطمئن المستهلكين والموردين إلى أنهم يشترون أفضل العلامات التجارية في فئتها. وشهد العام الحالي عدداً غير مسبوق من العلامات التجارية المحلية التي دخلت المنافسات.