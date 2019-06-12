30 متنافساً على عضوية غرفة الفجيرة

المصدر: الفجيرة- البيان

يتنافس 30 من المنتسبين لغرفة تجارة وصناعة الفجيرة على عضوية مجلس إدارة الغرفة للدورة الـ 14 حيث من المقرر أن تجرى الانتخابات في اجتماع الجمعية العمومية الاثنين القادم، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني بالاجتماع الأول تجرى الانتخابات يوم السبت 29 يونيو.

وحسب إعلان صادر عن الغرفة ستتم إجراءات الانتخاب للمرة الأولى في مقر الغرفة بالفجيرة وفي مركز دبا للمعارض حيث سيعقد اجتماع الجمعية العمومية بمبنى الغرفة في تمام الساعة العاشرة صباحاً وذلك لمناقشة تقرير مجلس الإدارة عن الدورة المنتهية واعتماد الميزانية السنوية والحسابات الختامية للغرفة وتقرير مدقق الحسابات ومناقشة أي موضوعات تتعلق بالقطاع التجاري والصناعي والمهني مقدمة من المجلس أو من مجموعة من الأعضاء إلى جانب انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الـ 14.