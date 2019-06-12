ارتفاع الزوار الصينيين لسوق السفر العربي بنسبة تفوق 100 ٪

المصدر: دبي- البيان

شهدت دورة العام الحالي من معرض سوق السفر العربي زيادة عدد الزوار القادمين من الصين بنسبة 106%، في حين سجل الزوار الدوليون للمعرض الذي أُقيم في مركز دبي التجاري العالمي من 29 أبريل إلى 1 مايو ارتفاعاً قدره 20%.

وأثبت سوق السفر العربي أنه الحدث الأضخم من نوعه في المنطقة، وبات واحداً من أبرز معارض السياحة والسفر في العالم بعدما تمكن من استقطاب أكثر من 28 ألف زائر للعام الثالث على التوالي. كما شهد تسجيل أكبر مشاركة آسيوية على الإطلاق بزيادة نسبتها 8% على أساس سنوي من إجمالي مساحة المعرض.

وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي: النمو المستمر الذي يشهده المعرض ما هو إلا دليل واضح على استمرار نمو وانتعاش صناعة السفر والسياحة في الشرق الأوسط.