«حديد الإمارات» تعتمد تقنيات «كومڤولت» لإدارة بياناتها وحمايتها

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت شركة «حديد الإمارات»، التابعة للشركة القابضة العامة «صناعات» توقيع اتفاقية تعاون مع شركة «كومڤولت» لاعتماد برنامج «كومڤولت هايبر سكيل» لإدارة البيانات وحمايتها، بما يدعم جهودها في مجال الرقمنة وحماية عمليات التصنيع.

ويساعد نشر مجموعتين من برنامج «كومڤولت» بين مركز البيانات التابع للشركة، ومركز التعافي من الكوارث على توفير فرص وإمكانات أكبر لاستمرارية العمل بكفاءة، كما ستسهم «كومڤولت» في تسريع خريطة طريق العمليات الرقمية في شركة «حديد الإمارات»، عبر تسهيل إضافة خدمات وحلول متطوّرة ومجموعات بيانات جديدة. وتمتلك الشركة 11 منشأة تصنيع تُنتج 3.5 ملايين طن سنوياً من منتجات الصلب، وتركز جهود الشركة لعمليات الرقمنة على نقل وحداتها الخاصة بأنظمة وتطبيقات ومنتجات «ساب» إلى المنصة السحابيّة بالاعتماد على حلول السحابة العامة من «مايكروسوفت».