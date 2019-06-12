8.4 % زيادة الدخل العقاري لـ«الإمارات ريت» في الربع الأول

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «إكويتاتيفا» دبي، أكبر مدير لصناديق «ريت» في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ومديرة صندوق «الإمارات ريت»، أمس، النتائج المالية غير المدقّقة للفترة المنتهية في 31 مارس 2019 لصندوق «الإمارات ريت»، وهو أكبر صندوق في العالم للاستثمار العقاري المتوافق مع الشريعة الإسلامية.

وأظهرت النتائج زيادة ثابتة بنسبة 8.4 ٪ في إجمالي الدخل العقاري إلى 17.9 مليون دولار أمريكي (16.5 مليون دولار في الربع الأول من عام 2018)، رغم فقدان الدخل من المدرسة الواقعة في مجمع دبي للاستثمار.

كما ارتفعت قيمة محفظة «الإمارات ريت» بنسبة 8٪ لتصل إلى 941 مليون دولار أمريكي، ووصل صافي قيمة الأصول في 31 مارس 2019 إلى 510 ملايين دولار أمريكي أو 1.70 دولار أمريكي للسهم.

وأدّى غياب مكاسب التقييم مقارنة بالربع الأول من 2018 إلى انخفاض في صافي الأرباح من 10 ملايين دولار إلى 1.6 مليون دولار.

واقترحت «إكويتاتيفا» توزيع الأرباح النهائية لعام 2018 بقيمة 0.04 دولار أمريكي للسهم والتي من المقترح توزيعها بحلول 30 يونيو. وعند موافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة السنوي 2019، سيتمكّن المساهمون الواردة أسماءهم في السجلّ في 13 يونيو من الاستفادة من توزيع الأرباح. وإجمالاً، سيكون المساهمون قد حصلوا على أرباح قدرها 0.08 دولار أمريكي للسهم الواحد عن السنة المالية 2018.