«الواحة كابيتال» تعيّن محمد النويس عضواً منتدباً

أعلنت «الواحة كابيتال»، الشركة الاستثمارية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، تعيين محمد النويس في منصب العضو المنتدب للشركة.

ويأتي هذا التعيين عقب قرار مجلس إدارة الواحة كابيتال انتهاج مسار جديدٍ أكثر تطوراً لنمو الشركة بعد إنهاء مسيرة عمل مايكل راينز لديها. وسيتولى النويس، والذي مازال يتمتع بعضوية المجلس، إدارة الشركة كفترة انتقالية إلى حين تعيين رئيس تنفيذي جديد، وهو ما يجري العمل عليه حالياً.

وقال وليد المهيري، رئيس مجلس إدارة «الواحة كابيتال»: تم تعيين محمد النويس لشغل منصب العضو المنتدب لمواصلة دعم استراتيجية «الواحة كابيتال» في تطوير أعمال قوية ومتنوعة. والنويس رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة «تاما» للاستثمار والتطوير. وفي السابق، شغل مناصب في كل من «جهاز أبوظبي للاستثمار» وشركة «جي بي مورغان» في نيويورك. أبوظبي- البيان