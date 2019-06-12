الهلال للمشاريع الناشئة تقود جولة استثمارية لـ«فريش تو هوم»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت الهلال للمشاريع الناشئة، منصة رأس المال الاستثماري المؤسسي، التابعة للشركة العالمية «الهلال للمشاريع» نجاحها في قيادة جولة استثمارية جديدة من الفئة «A» بقيمة 11 مليون دولار لصالح شركة التجارة الإلكترونية «فريش تو هوم» للأغذية.

وشارك في الجولة الاستثمارية مستثمرون آخرون بينهم «داس كابيتال» و«كورتشاك للاستثمارات» و«تي تي سي إي آر بارتنرز» و«الناصر القابضة» وعبد العزيز الغرير و«إم آند إس بارتنرز».

وتأسست «فريش تو هوم» في 2015، حيث تعمل في توزيع المأكولات البحرية الطازجة والدواجن واللحوم على 400.000 عميل في بنغالور ونيودلهي ومنطقة العاصمة الوطنية وتشيناي وأجزاء من ولاية كيرلا في الهند. وتُعدّ أكبر منصة للتجارة الإلكترونية المختصة بالأسماك واللحوم، حيث بلغ حجم البضائع الإجمالي المتداول على المنصة 1.73 مليون دولار شهرياً.

واستثمرت «الهلال للمشاريع الناشئة» أكثر من 80 مليون دولار على مدار العامين الماضيين في مجموعة من القطاعات التكنولوجية. وشملت أحدث الاستثمارات شركة «إدكاست» التي تتخذ من وادي السيليكون مقراً ومطورة حلاً معرفياً سحابياً متخصصاً مدعوماً بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وشبكة «كيتوبي» المطبخية الذكية في الإمارات والتي تعمل على طهو الطعام وتوصيله بالنيابة عن المطاعم، و«ترانسكورب» إحدى شركات الخدمات اللوجستية لتوريد المنتجات المبرّدة في الإمارات.