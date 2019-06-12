شركة لجمع القطع النادرة بدبي تطرح أسهمها للاكتتاب العام

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «نوميسبينغ» لجمع العملات والأعمال الفنية، ومقرها في دبي، عن طرح أسهمها للاكتتاب الأولي العام في سوق ناسداك فيرست نورث للأوراق المالية في العاصمة السويدية ستوكهولم الشهر المقبل.

وبهذا ستصبح نوميسبينغ، التي تبلغ قيمتها 100 مليون درهم، وتمتلك حصةً تبلغ 75% من السوق الإقليمية، أول شركة متخصصة في جمع العملات من الشرق الأوسط تدخل في أي سوق للأوراق المالية في العالم.

وأمنت الشركة اتفاقية التزام رأس مالي بقيمة 58.6 مليون درهم (ما يعادل 150 كروناً سويدياً) مع صندوق جيم العالمي، وهو مجموعة خاصة للاستثمارات البديلة يقع مقرها في نيويورك وتقدر قيمتها بمليارات الدولارات.

وقد أظهرت بيانات جمعتها شركة نايت فرانك الاستشارية أن إيرادات العملات النادرة خلال مدة عشر سنوات لغاية 2016 قد زادت بنسبة 195% متفوقةً بسهولة على الفنون (139%) والطوابع (133%) والمفروشات (31%) ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 (58%).

ونمت نوميسبينغ بسرعة وتضاعف حجم أعمالها تقريباً خلال العامين الماضيين في ظل حفاظها على معدل نمو ثابت، كما أن 2019 يبدو عاماً واعداً. وحافظت الشركة منذ انطلاقتها على ربحية عالية حققت لها حصةً كبيرة في السوق. يشار إلى أن عدداً قليلاً من الشركات المدرجة في البورصات تتخصص في العملات النادرة والقديمة وغيرها من المقتنيات النادرة.