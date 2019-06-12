«إنتراست داتا كارد» تتم إجراءات الاستحواذ على «إن سايفر سيكيوريتي»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة إنتراست داتا كارد لحلول إصدار وحماية الهوية، إتمام إجراءات استحواذها على شركة إن سايفر سيكيوريتي لوحدات حماية الأجهزة المخصصة للأغراض العامة، والتابعة لمجموعة تاليس.

وتشهد سوق وحدات حماية الأجهزة المخصصة للأغراض العامة نمواً سريعاً في ظل تزايد الطلب العالمي على أمن البيانات والتطبيقات، والتشفير، واللوائح التنظيمية المتعلقة بالخصوصية مثل اللائحة الأوروبية العامة لحماية البيانات، ولائحة خدمات التوقيع الإلكتروني حيث تضمن هذه الوحدات أعلى مستويات الأمن عبر التشفير، وهي مصممة لتقليل مخاطر الشبكات وتعزيز الأمن الإلكتروني في الخدمات السحابية وأجهزة إنترنت الأشياء وغيرها من المجالات الرقمية.

وتسهم حلول التشفير التي تقدمها الشركة في تأمين التقنيات الناشئة - السحابة وإنترنت الأشياء والبلوك تشين والمدفوعات الرقمية - إلى جانب المساعدة على الوفاء بمتطلبات الامتثال الجديدة باستخدام ذات التكنولوجيا التي أثبتت جدارتها.