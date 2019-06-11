دبي تستقبل أول سفينة سياحية هندية

المصدر: وام

استقبلت دبي "كارنيكا" - أول سفينة سياحية من الهند تزور المنطقة بأكملها - والتي ستتخذ من ميناء راشد مركزا لانطلاق رحلاتها في الخليج العربي.

وبهذه المناسبة تم تنظيم احتفالية تقليدية لتبادل الدروع والمفاتيح بين قبطان السفينة وممثلين عن لجنة دبي للسياحة البحرية وشركاء من القطاعين العام والخاص في دبي.

وستنظم السفينة رحلات دورية في الخليج العربي ابتداء من يونيو وحتى منتصف سبتمبر 2019 حيث يمكن لمحبي الرحلات السياحية البحرية اختيار إحدى رحلتين يجري تنظيمهما أسبوعيا من دبي بحيث تشمل رحلة يوم الجمعة كلا من أبوظبي والبحرين فيما تشمل الرحلة الثانية في يوم الاثنين مسقط وخصب بسلطنة عمان.

وقال محمد عبدالعزيز المناعي الرئيس التنفيذي لـمراسي "بي آند أو" والمدير التنفيذي لميناء راشد: "يبرز وصول السفينة كارنيكا المكانة المتقدمة لميناء راشد بالنسبة لخطوط الرحلات البحرية الفاخرة على مستوى العالم وتأكيداً على موقعه كوجهة سياحية رائدة في الشرق الأوسط ..وأظهرت خدماتنا الفائقة أن ميناء راشد هو الوجهة المفضلة للزوار حيث زادت أعداد الزوار بنسبة 172 في المائة بين عامي 2014 و2018 ..وسنسعى دوما لتسخير كل إمكاناتنا لتحقيق أهداف الإمارة ضمن الرؤية السياحية الهادفة إلى جعل دبي الخيار الأول للمسافرين حول العالم.

من جانبه عبر جمال الفلاسي مدير إدارة السياحة البحرية في "دبي للسياحة" عن الترحيب بأول سفينة سياحية هندية فخمة في دبي وهي "كارنيكا" التي ستقوم برحلتها الأولى في منطقة الخليج العربي ..مشيرا إلى أن التعاون الوثيق مع شركة "جالش كروزس" يعكس أهمية الهند كإحدى أبرز الأسواق المصدرة للزوار إلى دبي والتي استقبلت منها خلال الربع الأول من العام الحالي حوالي 836 ألفاً و546 زائراً.

وأضاف "في الوقت الذي نلتزم بترسيخ مكانة الإمارة كمركز رئيسي للسفن السياحية في المنطقة نحرص على مواكبة تطلّعات الزوار من شبه القارة الهندية لاستقطاب المزيد منهم إلى دبي وتكرار زيارتهم بصحبة العائلات والأصدقاء".

من جهته أعرب جورغن بايلوم الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "جالش كروزس" عن الفخر بجلب "كارنيكا" إلى دبي باعتبارها موطنها الثاني حيث سيتسنى لأبناء الجالية الهندية المقيمة في الإمارات وللمواطنين والمقيمين على حد سواء قضاء عطلة بحرية رائعة.