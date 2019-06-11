339 مليار درهم تجارة دبي الخارجية بنمو 7% خلال الربع الأول

المصدر: وام

حققت تجارة دبي الخارجية غير النفطية في الربع الأول من العام 2019 نموا قويا وذلك في انجاز جديد يضاف لإنجازات دبي الاقتصادية على الرغم من التراجع الذي تشهده التجارة العالمية بفعل التحديات الناجمة عن النزاعات التجارية بين الأقطاب الاقتصادية الدولية الكبرى واضطراب الأوضاع في العديد من دول العالم.

وأظهرت إحصائية صادرة عن جمارك دبي أن الإمارة حققت خلال الربع الأول من العام الحالي قفزة كبيرة في حجم التجارة الخارجية مسجلة نموا في كمية التجارة بنسبة 32% ليصل وزن البضائع في تجارتها الخارجية إلى 27.71 مليون طن بزيادة قدرها 6.71 مليون طن عن كمية التجارة بالربع الأول من العام 2018 .

و حققت قيمة تجارتها الخارجية نموا قويا إذ بلغت في الربع الأول من العام الجاري نحو 339 مليار درهم، مسجلة نموا نسبته 7% بزيادة تصل إلى أكثر من 23 مليار درهم مقارنة بالربع الأول من العام 2018.

ويتوج هذا النمو في تجارة دبي التطور الذي حققه قطاع التجارة الخارجية في الإمارة بعدما سجلت تجارة دبي الخارجية خلال السنوات العشر الماضية 2010 - 2019 نموا بنسبة 58% تمثل زيادة بنحو 124 مليار درهم عن قيمتها في الربع الأول من العام 2010 البالغة 215 مليار درهم.

و بهذه المناسبة .. أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أن الأداء القوي لقطاع التجارة الخارجية في الربع الأول من العام 2019 يظهر قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق النمو ويعكس نجاح دولة الإمارات في تنويع بنيتها الاقتصادية.

وقال سموه: "ننطلق من الإنجازات المتواصلة لقطاع التجارة الخارجية لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" نحو ترسيخ الدور العالمي لدبي عاصمة للاقتصاد توفر أفضل فرص النجاح للتجار والمستثمرين.. مشيرا إلى أن النتائج المتميزة للتجارة الخارجية تعزز جهودنا للوصول إلى الريادة العالمية تنفيذا لرؤية سموه بتحقيق أعلى مستويات النمو الاقتصادي وتقديم تجربتنا الرائدة الى العالم كنموذج يحتذى في التطوير والانجاز".

وأضاف سموه : " نحرص على تطوير العمل الحكومي في شتى قطاعاته لتقديم أفضل مستوى من الخدمات الحكومية لدعم الأداء الاقتصادي انطلاقا من نهج التطوير الذي أرسى أسسه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم و القائم على تحفيز الإبداع والابتكار للتقدم بثبات نحو قيادة الثورة الصناعية الرابعة عبر تطوير وتوظيف أحدث التطبيقات الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في أوجه النشاط الاقتصادي كافة".

وشمل النمو - الذي تحقق في تجارة دبي الخارجية بالربع الأول من العام 2019 - مكونات التبادل التجاري كافة حيث شهدت الصادرات قفزة قوية بنسبة 30% لتصل قيمتها إلى أكثر من 42 مليار درهم مسجلة زيادة بواقع 9.7 مليار درهم .. فيما حققت الواردات نموا بنسبة 4% لتصل قيمتها إلى أكثر من 190 مليار درهم بزيادة قدرها 6.7 مليار درهم في حين حققت إعادة التصدير نموا بنسبة 7% لتصل قيمتها الى أكثر من 106 مليارات درهم بزيادة قدرها 6.6 مليار درهم.

وحققت تجارة دبي الخارجية عبر المناطق الحرة نموا قويا بنسبة 20% لتصل قيمتها إلى أكثر من 147 مليار درهم بزيادة بلغت 24.6 مليار درهم .. فيما بلغت قيمة التجارة المباشرة أكثر من 189 مليار درهم وتجارة المستودعات الجمركية 2.3 مليار درهم.

و قال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: " يظهر الأداء القوي للتجارة عبر المناطق الحرة أهمية الدور الحيوي للمناطق الحرة في تجارة واقتصاد دبي ودولة الامارات العربية المتحدة عموما ما يؤسس لانطلاقة قوية في جهود دبي لترسيخ دورها الحيوي كمركز اقتصادي محوري يربط الأسواق الإقليمية والعالمية والذي توجته الإمارة بإطلاق استراتيجية خط دبي للحرير لتعزيز الشحن الجوي والبحري والتكامل اللوجستي".

وأضاف : " تمتد شبكة موانئنا و مناطقنا اللوجستية في أكثر من 80 محطة بحرية وبرية دولية وإقليمية لموانئ دبي العالمية وتتكامل مع شبكة خطوط الطيران العالمية لطيران الامارات، لتؤسس دبي عبر هذه الشبكة البحرية والجوية الممتدة عالميا والمدعومة بقوة الأداء الاقتصادي لمطارات وموانئ الامارة ومناطقها الحرة وفي مقدمتها المنطقة الحرة لجبل علي "جافزا" القاعدة الراسخة لإقامة دبي للحرير البند الأول من بنود خطة الخمسين التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " .

وأوضح أن نجاح دبي في تخطي التحديات التي تواجه التجارة العالمية خلال المرحلة الحالية يمثل محفزا جديدا لتدفق التجارة والاستثمار نحو الإمارة وقال :" نحن متحمسون ومتفائلون بتوقعات النمو في تجارة دبي الخارجية خاصة مع تسارع الاستعدادات لاستضافة معرض اكسبو2020 " .. مشيرا إلى أن دبي أثبت أنها الملاذ الأفضل الذي يتجه إليه رجال الاعمال في كل الظروف والمراحل خصوصا حين تصبح الرؤية المستقبلية لتطور الاقتصاد العالمي محاطة بمؤشرات عدم الاستقرار الذي يشهده الوضع الاقتصادي الدولي حاليا ما يجعل التجار والمستثمرين في أنحاء العالم يتطلعون إلى النجاح الاستثنائي الذي تضيفه دبي إلى أعمالهم وهو مؤشر قوي على متانة الإمكانيات الاقتصادية التي تملكها الإمارة على صعيد تطور البنية التحتية ورسوخ القوانين والتشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي المدعوم بخدمات مالية وتجارية ولوجستية بالغة التطور.

و أكد رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أن المبادرات المبتكرة التي تطلقها جمارك دبي لتحقيق التميز والريادة العالمية ترسخ باستمرار مشاركتها الفاعلة في تطوير العمل الحكومي .. لافتا إلى أن اعتماد المجلس التنفيذي لإمارة دبي مشروع جمارك دبي في محرك الإنتاجية جاء ليتوج مساهمة الدائرة في تطوير العمل الحكومي وهي المشروع الذي يهدف إلى إحداث تحول جذري في الإنتاجية باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحويل ساعات العمل إلى ساعات إنتاجية وتحديد ما يجب على الموظفين والإدارة فعله لزيادة الإنتاجية والأداء.

و نوه في هذا الصدد إلى أن الدائرة حددت باستخدام محرك الانتاجية فرصا للتحقيق في عام 2020 تتمثل في تقليص العمل على التجارة المشروعة بنسبة 16.8% وتحقيق وفورات نسبية من ساعات العمل الإضافية بما يعادل 1.280.000 ساعة عمل إضافي ونمو القدرة الإنتاجية بنسبة 35.5% وتحسين الالتزام بنسب 5.2% .. مشيرا إلى أن جمارك دبي اطلقت "نظام المراصفة الذكي" الذي يسهل رسو السفن التجارية في خور دبي لتفريغ وتحميل البضائع باستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي .

و قال : " تواصل جمارك دبي العمل على تطوير التجارة في المناطق الحرة وأطلقت بالتعاون مع مجلس المناطق الحرة في دبي نظام /ضمان مخزون البضائع الافتراضي/ لشركات المناطق الحرة والمستودعات الجمركية المرخصة في دبي والذي يستفيد منه 18000 شركة في أكثر من 24 منطقة حرة بدبي و37 مستودعا جمركيا .. لافتا إلى أن النظام متاح للشركات المرخصة والعاملة كافة بالمناطق الحرة وشركات المستودعات الجمركية الراغبة في استخدامه عند إعادة تصدير البضائع من خلال منافذ الخروج البحرية والجوية التابعة لإمارة دبي فقط والمنافذ البرية في الدولة وسيتم ضخ 455 مليون درهم عبر هذه المبادرة النوعية من خلال إعادة الضمانات الجمركية لشركات المناطق الحرة والمستودعات الجمركية المرخصة.

و أوضح أن جمارك دبي تعمل كذلك على تطوير أداء برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لتصل نسبة البيانات الجمركية المنجزة عبر البرنامج إلى 50% بحلول عام 2020 حيث يوفر البرنامج مزايا تجارية عديدة للمتعاملين.

و قد حققت تجارة دبي الخارجية المنقولة جوا في الربع الأول من العام 2019 نموا بنسبة 11% لتصل قيمتها إلى نحو 158 مليار درهم كما نمت تجارة دبي الخارجية المنقولة عبر البحر بنسبة 10% لتصل قيمتها إلى نحو 129 مليار درهم .. فيما بلغت قيمة التجارة المنقولة برا نحو 52 مليار درهم.

و تصدرت الصين شركاء دبي التجاريين وحلت في مركز الشريك التجاري الأول للإمارة بعدما بلغت قيمة تجارة دبي مع الصين نحو 36.4 مليار درهم تلتها الهند في مركز الشريك التجاري الثاني بتجارة بلغت قيمتها 33.4 مليار درهم ثم الولايات المتحدة الامريكية في المركز الثالث بتجارة بلغت قيمتها 19.5 مليار درهم وجاءت المملكة العربية السعودية في مركز الشريك التجاري الأول خليجيا وعربيا والرابع عالميا بتجارة بلغت قيمتها 13.2 مليار درهم ثم سويسرا في مركز الشريك التجاري الخامس عالميا بتجارة بلغت قيمتها 12.4 مليار درهم.

و حافظت الهواتف الذكية والمحمولة والارضية على صدارتها في أعلى البضائع قيمة بتجارة دبي الخارجية وبلغت قيمة تجارة الإمارة بالهواتف في الربع الأول من العام 2019 نحو 41.7 مليار درهم .. فيما سجلت قيمة تجارة الذهب و الألماس و المجوهرات مجتمعة نحو 90 مليار درهم بنمو 9%.. ونمت تجارة الزيوت البترولية بأكثر من الضعف عن العام الماضي لتبلغ 21 مليار درهم .