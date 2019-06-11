طيران الإمارات تسعى إلى رفع طاقة المقاعد بين دبي والهند

المصدر: دبي - البيان

تسعى شركة طيران الإمارات إلى رفع طاقة المقاعد المتاحة على الخطوط الجوية بين دبي والهند، وفق ما ذكرته صحيفة إيكونوميك تايمز الهندية، مشيرة إلى الارتفاع في الحقوق الثنائية للطيران بين دبي والهند في السنوات الخمس الماضية.

وأضافت الصحيفة أن طيران الإمارات تتوقع بدء محادثات بين الجانبين على مستوى كبار المسؤولين. وتشغل طيران الإمارات رحلات جوية إلى 9 مدن في الهند وأبرمت اتفاقية مبدئية من أجل الترميز المشترك مع شركة سبايس جت الاقتصادية.

ونقلت الصحيفة عن تيم كلارك رئيس تنفيذي طيران الإمارات أنه يأمل أن تعود المحادثات بين دبي والهند بشأن الحقوق الثنائية. وأضاف أن الرحلات الجوية بين دبي والهند من أكثر الرحلات ربحية لطيران الإمارات والشركات الهندية، وبالتالي من المنطقي أن تعيد الهند فتح هذه المحادثات.