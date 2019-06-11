دبي تطلب استشاريين لأول مشروعاتها في طاقة الرياح

المصدر: دبي ـ البيان

وجهت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» الدعوة إلى شركات استشارية للتقدم بعروضها بشأن دراسة جدوى لمشروع توليد الكهرباء من طاقة الرياح في منطقة «حتا». وبحسب ما ذكرته أمس مجلة «ميد»، فقد حددت «ديوا» الموعد النهائي لتلقي دراسات الجدوى 23 يوليو المقبل.

ووجهت «ديوا» أيضاً الدعوة إلى شركات المقاولات للتقدم بعروضها لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع محطة «حصيان» المستقلة لتحلية المياه في دبي. وأعلنت «ديوا» أن الموعد النهائي هو 9 يوليو المقبل. وكانت «ديوا» قد وجهت الدعوة في فبراير الماضي إلى الشركات الاستشارية للتقدم بدراسات جدوى للمشروع. ومشروع محطة «حصيان» سيكون أول مشروع لمحطة تحلية المياه في دبي يجري تنفيذه بنظام المنتج المستقل، حيث جرى تنفيذ كل مشروعات محطات التحلية السابقة في الإمارة بنظام العقود القياسية المدعومة من الحكومة.