دبي تشارك في مؤتمر «الجمارك العالمية» بأذربيجان

المصدر: دبي- البيان

توجه أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي إلى العاصمة الأذربيجانية باكو على رأس وفد جمارك دبي المشارك في فعاليات مؤتمر ومعرض منظمة الجمارك العالمية لتقنية المعلومات والتكنولوجيا والابتكار 2019 الذي ينطلق غداً ويستمر حتى 14 يونيو.

ويعقد مؤتمر هذا العام تحت شعار «تقنيات حديثة لحدود ذكية- فرص جديدة للتجارة والسفر والنقل» وهو منبثق من شعار منظمة الجمارك العالمية للعام 2019، وسيتم تسليط الضوء خلال محاور وجلسات المؤتمر على دور هيئات الجمارك والحدود في تطوير الحلول التقنية ليس فقط لتعزيز التجارة، ولكن أيضًا لتسهيل وتأمين حركة السفر والنقل، بما يضمن سلاسة وأمن جميع الحركات عبر الحدود كما سيناقش المؤتمر دور التقدم التكنولوجي في تشكيل السياسات التي من شأنها جعل سلسلة الإمداد أكثر أمناً واستدامة.

وقال أحمد محبوب مصبح: المشاركة في المؤتمر والمعرض العالمي تأتي في إطار حرصنا الدائم على تعزيز الدور الريادي الذي تقوم به دبي، في تنسيق الجهود الدولية بين وكلاء أمن الحدود العاملين في المنافذ، سواء من الإدارات الجمركية، أو المؤسسات الأمنية، أو البيئية لمنع دخول المواد المحظورة، وتسهيل حركة التجارة المشروعة، خاصة أنه ولأول مرة، تقرر منظمة الجمارك العالمية دمج حدثيها الرئيسيين للقطاعين العام والخاص اللذين يساهمان في تطوير المبادرات التقنية الخاصة بالجمارك، وهما مؤتمر ومعرض تقنية المعلومات ومنتدى التكنولوجيا والابتكار، في حدث رئيسي واحد.

ويضم وفد الجمارك فلاح السماك مدير أول مبنى المطار رقم 2 بإدارة عمليات المسافرين ومحمد بن هاشم مدير أول إدارة الاحتياجات بإدارة تسليم المشاريع وبطي الفلاسي من مركز جمارك جبل علي وخليفة السويدي من إدارة الاتصال المؤسسي.