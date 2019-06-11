الاتحاد للطيران تطلق منصة ذكاء اصطناعي للأفكار المبتكرة

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت «الاتحاد للطيران»، أمس، بالتعاون مع شركة SWAE ومقرها مدينة فانكوفر، منصة iFikra للذكاء الاصطناعي، التي تهدف إلى الاستفادة القصوى من إمكانات القوى العاملة في «الاتحاد للطيران» من خلال تمكين كل موظف من الإسهام في عملية الابتكار.

صمّمت المنصة لتسخير الطاقة الابتكارية الجماعية في الاتحاد، وتهدف إلى تعزيز روح المبادرة في المجموعة من خلال السماح للموظفين بتقديم حلول مبتكرة للتحديات المستمرة وللفرص غير المستغلة.

وأطلق توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي للمجموعة المنصة لإعادة التأكيد على أهمية الابتكار بالمجموعة، وقال إننا نعي كثرة الأفكار المذهلة لدينا، كما أن موظفينا هم أكثر من يفهم طبيعة أعمالنا، لذا قمنا بتطوير هذه الأداة لمنحهم المنصة التي يحتاجون إليها للابتكار.