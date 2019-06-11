6 % نمو سوق قطع غيار وخدمات السيارات في المنطقة

المصدر: دبي - بشار باغ

افتتح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، أمس، الدورة السابعة عشرة من معرض أوتوميكانيكا دبي، المعرض التجاري المتخصص في قطع غيار وإكسسوارات السيارات في العالم، والذي تنظمه ميسي فرانكفورت.

واطلع سموه خلال جولته في المعرض على أحدث تقنيات صناعة السيارات وخدمات وأدوات صيانة المركبات وتقنيات قطع الغيار والإكسسوارات الخضراء صديقة البيئة، كما أشاد سموه بدور المؤسسات والهيئات الحكومية والشركات العالمية والإقليمية المشاركة.

وأكد مشاركون في المعرض أن سوق قطع غيار السيارات على المستويين المحلي والإقليمي يشهد نمواً متواصلاً في ظل ارتفاع معدلات الطلب في العديد من الأسواق الرئيسية في المنطقة على مختلف قطاع الغيار والإكسسوارات.

ويأتي ذلك في ظل توقعات بأن يحقق سوق قطع غيار السيارات وصناعة خدمات السيارات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا نمواً يصل على 6 % سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة، ما يعزز جاذبية القطاع الذي بات يستقطب أكبر الأسماء في قطاع خدمات المركبات العالمي التي تطمح إلى دخول أسواق المنطقة والتوسع بها.

ويحظى المعرض في دورته الجديدة بمشاركة 1880 عارضاً من 63 دولة على مساحة 63300 متراً مربعاً في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، ويشارك في الحدث السنوي الذي يستمر ثلاثة أيام في الفترة الممتدة حتى 12 من يونيو، 23 جناحاً دولياً، و34 جمعية تجارية دولية، في حين يتوقع أن يأتي أكثر من نصف الزوار التجاريين وعددهم المتوقع 32000 زائر من خارج الإمارات.

حدث عالمي

وقال محمود غازي بيليكوزن، مدير معرض أوتوميكانيكا دبي: «تحول أوتوميكانيكا دبي بمرور السنين إلى حدث تجاري عالمي الانتشار حقاً، وذلك بفضل سجله المستمر في الابتكار واستهداف وضبط عروضه بما يتماشى مع متطلبات السوق الخاصة. ونحن على يقين أن الطلب على صناعة خدمات السيارات ومنتجات ما بعد البيع سيظل قوياً.

حيث يعتمد النمو بشكل كبير على الطلب من المركبات العاملة الحالية والتحسن المتوقع لمبيعات السيارات مستقبلاً. وفي ضوء ذلك، فإن سوق ما بعد البيع يتغير قطعاً، ومع هذا التغيير تأتي فرص جديدة. تتمثل رؤيتنا لمعرض أوتوميكانيكا دبي في أن يكون في طليعة هذه الفرص الجديدة.

حيث يمثل المعرض منصة فريدة لجميع المعنيين بالصناعة لبدء المناقشات والتخطيط للمستقبل ووضع الأسس لتحقيق نجاح مستدام طويل المدى في نهاية المطاف».

أقسام

ويغطي أوتوميكانيكا دبي 2019 أقسام المنتجات الستة الرئيسية، وهي قطع الغيار والمكونات، والإلكترونيات والأنظمة الإلكترونية (1,181 عارضاً)، والإكسسوارات والتخصيص (246 عارضاً)، والإطارات والبطاريات (226 عارضاً)، والإصلاح والصيانة (155 عارضاً)، وغسيل السيارات والعناية بها وتجديدها (72 عارضاً).

كما أضافت شركة ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط المنظمة للمعرض أقساماً فرعية جديدة تؤكد تطور المعرض، وهي القطع والمعدات الزراعية، والجسم والطلاء، وكفاءة الدراجات النارية والزيوت ومواد التشحيم.

نمو كبير

من ناحية أخرى، كشفت جمارك دبي أن تجارة دبي الخارجية بقطع غيار السيارات حققت قفزة نوعية بواقع 32% خلال 10سنوات لتصل إلى 38.1 مليار درهم في نهاية 2018 مقارنة مع 28.9 مليار درهم في العام 2009. جاء ذلك خلال جلسة نظمتها جمارك دبي في اليوم الأول لفعاليات الدورة 17 من معرض «أوتوميكانيكا دبي».

وأوضحت نسيم المهيري مدير أول قسم الإحصاء والدراسات في جمارك دبي أن تجارة دبي الخارجية بقطع غيار السيارات سجلت 38.1 مليار درهم في 2018 استحوذت الواردات على نحو 53 % منها بقيمة 20.3 مليار درهم، وبلغت حصة التصدير وإعادة التصدير نسبة 47 % بقيمة 17.8 مليار درهم.

مشيرة إلى أن اليابان تأتي في مركز الشريك التجاري الأول مع دبي في تجارة قطع غيار السيارات للعام 2018 بحصة 5.2 مليارات درهم تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 2.7 مليار درهم ثم ألمانيا 2.5 مليار درهم وكوريا الجنوبية 2.3 مليار درهم والصين 2.3 مليار درهم.

وبلغت قيمة تجارة الإطارات للسيارات الصالون 2.9 مليار درهم وبطاريات السيارات 1.9 مليار درهم، وقطع غيار المحركات 1.6 مليار درهم، وإطارات الحافلات والشاحنات 1.4 مليار درهم.