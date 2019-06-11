أردني يفوز بـ100 ألف درهم عبر حملة تطبيق «الأنصاري للصرافة»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت الأنصاري للصرافة، فوز فراس أبو ناعمة من الأردن، والذي يعمل مديراً لإحدى الشركات العاملة في دبي، بالجائزة الرئيسة لحملة تطبيقها الذكي والتي تبلغ 100 ألف درهم وأطلقتها في الفترة من 1 أبريل وحتى 24 مايو، بعد أن قام بإرسال حوالة مالية من خلال التطبيق، ما أتاح له فرصة دخول السحب على هذه الجائزة القيمة.

وقال محمد بيطار، نائب المدير العام لشركة «الأنصاري للصرافة»: سعداء بتنامي قاعدة عملائنا ممن يستخدمون التطبيق لإرسال الأموال، الأمر الذي يعكس ثقتهم بهذا التطبيق ورضاهم عن هذه الخدمة. وسنواصل جهودنا في دفع عملية التحول الرقمي من أجل تقديم أحدث الخدمات لعملائنا ومنحهم تجربة استثنائية ترقى إلى مستوى توقعاتهم وتساهم في إسعادهم. كانت الشركة أطلقت التطبيق للهاتف المحمول كجزء من استراتيجيتها للتحول الرقمي الشامل.