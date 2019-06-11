«إعمار» تطلق مشروع «ربيع» في المرابع العربية

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

قالت مصادر لـ «البيان الاقتصادي» إن إعمار العقارية ستطلق خلال أيام قليلة مشروع «تاون هاوس ربيع» في إطار المشروع الأم «المرابع العربية 3»، ويحتضن حديقة مركزية تزيد مساحتها عن 30 ألف متر مربع.

بالإضافة إلى المرافق الصحية والرياضية. وتضم الحديقة المركزية ساحة رئيسية ومروجاً ومناطق للمغامرات ومسار الباركور وحديقة التزلج ومنصات الشواء ومركز اللياقة البدنية ومسارات الهرولة وملعب الكريكيت، وغيرها.

وكانت إعمار أطلقت مجمع «المرابع العربية 3» في فبراير الماضي، ويضم المجمع البوليفارد الممتد بطول 4 كيلومترات، العديد من الحدائق.وتعدّ المرابع العربية واحدة من أكبر المجمّعات في المنطقة، وتتضمن أكثر من 4000 فيلا.