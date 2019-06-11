2.5 مليار درهم تمويل مصرفي صيني لـ«إينوك»

المصدر: دبي-البيان

حصلت مجموعة إينوك على تمويل لأجل محدد مدته خمس سنوات بقيمة 690 مليون دولار (2.53 مليار درهم) من ائتلاف مصرفي صيني، في خطوة تعكس ثقة أكبر المؤسسات المالية الصينية بالركائز التشغيلية والمالية القوية للمجموعة.

وسيتم توظيف التمويل لأغراض مؤسسية عامة، في الوقت الذي تواصل فيه إينوك دعم نمو الاقتصاد المحلي عبر وحدات أعمالها في مجالات الاستكشاف والإنتاج والتوزيع والتخزين وبيع الوقود بالتجزئة ووقود الطائرات والمنتجات النفطية المعدّة للاستخدامات التجارية والصناعية.

ويضم التحالف المصرفي كلاً من البنك الصناعي والتجاري الصيني والبنك الزراعي الصيني وبنك التعمير الصيني، والتي تعدّ أكبر ثلاثة مصارف صينية من حيث الحجم والأصول والأرباح، في حين سيكون البنك الصناعي والتجاري الصيني البنك المنسق للتمويل، ووكيل للصفقة.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «في ضوء المتغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطاقة، يبرز توجهاً عالمياً نحو استخدام الموارد البديلة، بالتزامن مع تعزيز التركيز على الابتكار والتحوّل الرقمي، وتعتبر إينوك من رواد الابتكار واعتماد أحدث التطورات التقنية على مستوى القطاع في المنطقة».