«الاقتصاد» توافق على استحواذ «أوبر» على «كريم»

أصدر معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد موافقة كاملة للمضي قدماً في استحواذ شركة أوبر تكنولوجيز على شركة كريم الإماراتية ومقرها مدينة دبي للإنترنت.

واستحوذت أوبر على كريم مقابل 3.1 مليارات دولار (11.4 مليار درهم) تتكون من 1.7 مليار دولار من سندات القرض القابلة للتحويل و1.4 مليار دولار نقداً.

وكان الاستحواذ أعلن في وقت سابق من العام مع خضوعها لموافقات الجهات التنظيمية ذات الصلة.

وأكدت شركتا أوبر وكريم أهمية الصفقة بينهما وأنها فرصة للشركتين للتوسع بشكل سريع ولدعم تطوير فرص خدمات التنقل في المنطقة، وبمجرد إتمام الصفقة، تكون كريم مملوكة بالكامل لأوبر. دبي- رويترز