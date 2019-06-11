«بلومبيرغ»: أفضل انتعاش للإمارات والسعودية منذ سنوات

المصدر: دبي - سيد صالح

ذكرت وكالة «بلومبيرغ» أن الأحوال الاقتصادية وأوضاع الأعمال التجارية في الإمارات والسعودية تشهد تحسناً هو الأفضل منذ سنوات، فيما يعد إشارة إلى ثبات حالة الانتعاش الاقتصادي في أكبر اقتصادين عربيين.

وقالت في تقرير بعنوان «أكبر اقتصادين عربيين يتزامنان في أفضل انتعاش منذ سنوات» إن مؤشر مديري المشتريات الرئيسي بالإمارات سجل أعلى قراءاته منذ أكتوبر 2014، فيما ارتفع المؤشر نفسه الخاص بالسعودية في مايو وهي أعلى قراءات المؤشر منذ 2017. وأكد أن ارتفاع المؤشر يعكس ديمومة حالة الرواج التجاري التي يشهدها البلدان في الفترة الأخيرة. وأضاف أن تأثير ارتفاع أسعار النفط بدأ يتوغل داخل اقتصاد الإمارات.