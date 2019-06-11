أسبوع التصميم والضيافة بدبي في سبتمبر

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة دي إم جي إيفنتس لتنظيم الفعاليات الدولية إقامة أسبوع التصميم والضيافة بالشرق الأوسط في الفترة من 17-19 سبتمبر بمركز دبي التجاري العالمي، ويتألف هذا الأسبوع من 7 فعاليات متنوعة للتصميم والضيافة.

والفعاليات السبع التي يتألف منها أسبوع التصميم والضيافة بالشرق الأوسط هي «إندكس» و«إندكس هوم»، ومعرض الفنادق و«ورك بليس» ومعرض الترفيه و«سيرفيس ديزاين» وإف آي إم.

ومن المتوقّع أن تبلغ قيمة مشاريع البناء والتشييد بمنطقة الخليج المخطط لإنجازها في جميع القطاعات 74.9 مليار دولار أمريكي في 2019. ومن المتوقّع أن يشهد مجالا التصميم الداخلي والتجهيزات ازدهاراً في ظل تزايد الطلب على العقارات الجديدة، سواء مساكن أو فنادق أو مدارس.