«أكسيس بنك» يحقق أرباحاً للعام الثامن على التوالي

أعلن أكسيس بنك المملكة المتحدة ليمتد، وهو شركة تابعة ومملوكة كلياً لأكسيس بنك (شركة مساهمة عامة محدودة)، نتائج السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018. وخلال هذه الفترة ارتفع الدخل التشغيلي للبنك بنسبة 47% ليصل إلى 53 مليون جنيه إسترليني بعد أن كان 36.2 مليون جنيه إسترليني، كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الضرائب بنسبة 50% لتصل إلى 33 مليون جنيه إسترليني، وبذلك يحقق البنك أرباحاً للعام الثامن على التوالي. وتتضمن البيانات المالية النتائج المالية لأكسيس بنك المملكة المتحدة ــ فرع مركز دبي المالي العالمي.

وقالت رولا سيف الدين، مسؤول تنفيذي أول ورئيس أكسيس بنك المملكة المتحدة ــ فرع مركز دبي المالي العالمي: باعتبار أننا بوابة التجارة مع أفريقيا وآسيا، سنواصل دعم وتشجيع الشركات في منطقة الشرق الأوسط وآسيا التي تتطلع إلى تقوية وترسيخ علاقاتها مع هذه الأسواق، كما سنستمر في استكشاف الفرص الاستراتيجية التي من شأنها تطوير وتنمية أعمالنا وتقديم مزايا ومنافع مصممة على نحو يلبي متطلبات عملائنا الرئيسيين.

ويقع فرع البنك بمبنى مركز دبي المالي العالمي، وتخضع أعماله لأنظمة سلطة دبي للخدمات المالية، ويقدم لعملائه في الإمارات مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية لدعم أنشطة الأعمال. دبي - البيان

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