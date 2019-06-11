«إنفستكورب» ينجز أكبر استحواذ عقاري بالولايات المتحدة في عقد

المصدر: دبي- البيان

أعلن «إنفستكورب» للاستثمارات البديلة أمس استحواذه على 11 عقاراً سكنياً عائلياً في الولايات المتحدة، تضم 2615 وحدة سكنية، بسعر إجمالي 370 مليون دولار، ويمثل الاستحواذ أكبر صفقة استحواذ عقارية لإنفستكوب في الولايات المتحدة خلال العقد الماضي.

وقال محمد العارضي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في إنفستكورب: «تمثل صفقة الاستحواذ المتنوعة هذه إنجازاً لذراعنا المتخصصة بالاستثمار العقاري، إذ تُعتبر أكبر محفظة عقارية نستحوذ عليها في السوق الأمريكية منذ أكثر من 10 سنوات.

وباعتبارنا من إحدى أكثر المؤسسات الاستثمارية نشاطاً في العقارات العائلية بالولايات المتحدة، تشكل استثماراتنا في المجال العقاري محركاً حيوياً لاستراتيجية النمو العالمي الطموحة التي ننتهجها على المدى الطويل، والتي نتطلع من خلالها إلى توسعة محفظة أصولنا المُدارة لتصل قيمتها إلى 50 مليار دولار».

وتتميز العقارات الـ11 بموقعها الاستراتيجي في 6 مناطق رئيسية في الولايات المتحدة ضمن 5 ولايات وهي: أورلاندو، فلوريدا؛ تامبا، فلوريدا؛ رالي، كارولينا الشمالية؛ أتلانتا، جورجيا؛ فيلاديلفيا، بنسيلفانيا؛ سانت لويس، ميسوري.

وتم تصنيف إنفستكورب، من خلال استحواذه على نحو 7,700 وحدة عقار، ضمن قائمة أكبر عشر مستثمرين في الوحدات العقارية العائلية في الولايات المتحدة خلال الـ12 شهراً الماضية، وفقاً لشركة الأبحاث «ريل كابيتال أناليتيكس». ومنذ عام 1996، استحوذ انفستكورب على أكثر من 600 عقار بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 16 مليار دولار.