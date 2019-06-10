«هواوي» تطمئن مستهلكيها بشأن سلامة أجهزتها في الإمارات

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

قالت «الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات» في الدولة إنها مستمرة في التواصل مع شركة «هواوي» جراء الأزمة الأخيرة التي تواجه العلاقة بينها وبين شركة غوغل الأمريكية، مؤكدة أنها لن تسمح بدخول الأجهزة غير المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة إلى السوق المحلية.

اجتماعات

وأضافت الهيئة رداً على استفسارات «البيان الاقتصادي»، أنها عقدت عدة اجتماعات مع الشركة الصينية، ترأسها ماجد المسمار نائب مدير عام الهيئة لقطاع الاتصالات، لمناقشة التطورات والتداعيات المحتملة على الواقع المحلي، مشيرة إلى أن الشركة الصينية أكدت التزامها الكامل بميثاق علاقة المتعاملين وتوفير خدماتها للأجهزة التي تم بيعها في دولة الإمارات.

وأوضحت الهيئة أن النقاش بين الطرفين تطرق إلى أهمية قيام كل طرف بواجبه تجاه الحفاظ على مصالح المستهلكين، مشيرة إلى أن شركة «هواوي» عرضت آخر التطورات من منظورها، وأكدت حرصها التام على طمأنة المستخدمين بشأن سلامة الأجهزة التي يستخدمونها في الإمارات.

وقالت الهيئة إنها أكدت خلال اجتماعها مع «هواوي» على ضرورة التزام الشركة ومصنعي وموردي أجهزة الاتصالات بصفة عامة بحفظ حقوق المستهلكين وتوفير الخدمات وبصورة متكاملة، وبما يضمن استقرار سوق أجهزة الاتصالات في الدولة.

نصائح

ونصحت هيئة تنظيم الاتصالات المستهلكين بصورة عامة، بعدم شراء أجهزة هواتف من بائعين غير مرخصين، مشيرة إلى انه عند شراء هاتف نقال يتعين التأكد من ختم الهيئة على الجهاز لضمان انسجامه مع المعايير والمواصفات المعتمدة في الدولة.

وأهابت الهيئة بالمستهلكين عدم التردد في إبلاغها عند ملاحظتهم لأي أمر غير اعتيادي في الأجهزة المتداولة في السوق، مؤكدة أن قنوات الهيئة كلها مفتوحة للتواصل مع المتعاملين سواء من خلال موقع الهيئة الإلكتروني أو مواقع التواصل الاجتماعي أو بزيارة مقر الهيئة في كل من إماراتي أبوظبي ودبي.

وكانت هيئة تنظيم الاتصالات قد أكدت في تعميم صدر عنها مؤخراً، أن كافة أجهزة هواوي المتداولة في السوق المحلية، بما في ذلك المخزون غير المباع لن تتأثر بالتطورات الأخيرة، وأن جميع التطبيقات الخاصة بشركة غوغل بالإضافة إلى التحديثات الأمنية على نظام التشغيل ستكون متاحة بلا أي تغيير.

انخفاض الطلب

وبحسب تجار هواتف في أسواق الإمارات، انخفض الطلب على هواتف هواوي الذكية بنسبة لا تقل عن 30%، منذ أعلنت «غوغل» أنها ستوقف تزويد الشركة الصينية بمنتجاتها وخدماتها في 19 مايو الماضي، بسبب اتهامها لها بالتجسس وسرقة حقوق الملكية الفكرية وهي اتهامات تنفيها «هواوي» تكنولوجيز الصينية العملاقة للاتصالات.

وأشار التجار، الذين تحدثوا في وقت سابق مع «البيان الاقتصادي» إلى تماسك أسعار هواتف هواوي حتى الآن، بالرغم من حالة من الترقب التي تسود الأسواق، فيما أوقف العديد من التجار طلبات شراء المزيد من هواتف هواوي، التي قفزت إلى المرتبة الثانية عالمياً من حيث الحصة السوقية نهاية الربع الأول من العام الجاري، محققة أفضل الإنجازات في تاريخها.

سوق مهمة

وتعتبر الإمارات من أهم أسواق النمو العالمية بالنسبة للشركة الصينية التي تصل حصتها في سوق الهواتف الذكية في الإمارات إلى 20%، فيما صرحت هواوي فبراير الماضي أنها تنسّق مع مشغلي الاتصالات في الدولة «اتصالات» و«دو» استعداداً لإطلاق هواتف هواوي من الجيل الخامس في الإمارات.

ومنحت وزارة التجارة الأمريكية شركة «هواوي» رخصة مؤقتة لمدة 90 يوماً تسمح للشركة ومقرها «شينزن» باستخدام كامل مميزات نظام تشغيل أندرويد، وذلك حتى 19 أغسطس المقبل، تتضمن تحديثات التطبيقات ونظام التشغيل.