نمو أسرع لفنادق الأربع نجوم في دبي

المصدر: دبي - البيان

شهدت الأعوام الخمسة الماضية نمواً أسرع في قطاع الفنادق من فئة أربع نجوم في دبي، إذ إن هناك حاجة إلى نمو هذا القطاع من أجل استيعاب السياحة المتوسطة، وفق ما ذكره فيليب فيركوريس، المستشار السياحي في مؤسسة «تي آر آي» الاستشارية السياحية لموقع أرابيان إندستري، الذي اوضح إن الحاجة إلى الفنادق المتوسطة سوف ترتفع، إذ بدأت الإمارة طرْق أبواب الأسواق السياحية ذات الأعداد الغفيرة والسياحة الكثيفة مثل الصين ودول الكومنولث، أو دول الاتحاد السوفييتي السابقة.

وأضاف أن هذا سيعد عنصر نجاح كبيراً بالنسبة إلى صناعة السياحة في دبي، وتحقيق أهدافها باستقبال الملايين من السائحين سنوياً، ليصلوا إلى 25 مليون بحلول عام 2021. كما أن تركيب الفئات السياحية القادمة إلى دبي من المحتمل أن يتغير، وسوف ينخفض مكون السياحة الفاخرة إلى السياحة المتوسطة بشكل أوسع.