«إل جي» تطرح أول تلفاز «أوليد» في العالم بدقة 8 كيه للبيع

المصدر: دبي- البيان

فتحت شركة إل جي إلكترونيكس مؤخراً للمستهلكين في كوريا الجنوبية باب الحجز المسبق لشراء أول جهاز تلفاز في العالم من فئة تقنية أوليد بدقة 8 كيه ومقاس 88 بوصة (الطراز 88Z9). وستوفر الشركة الجهاز في الأسواق الرئيسة الأخرى، كأمريكا الشمالية وأوروبا، خلال الربع الثالث من العام الجاري.

ويمتاز الجهاز بأنه أكبر أجهزة التلفاز من فئة أوليد التي أنتجتها إل جي حتى اليوم، وهو أحد ابتكاراتها التي حققتها بفضل تفوّقها في تطوير هذه التقنية، والجهاز مزوّد بلوح شاشة متطور يتضمن أكثر من 33 مليون بكسل ذاتي الإضاءة تنتج جودة صورة مع ألوان واقعية جداً. وتظهر الصورة حادة جداً بفضل دقة K8 فائقة الوضوح العالي (7680×4320) والتي تعادل 16 ضعف عدد بكسلات الدقة العالية الكاملة وأربعة أضعاف دقة الوضوح العالي الفائق.