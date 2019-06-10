فندق ميلينيوم المطار دبي يطلق عرضاً لرجال الأعمال

المصدر: دبي- البيان

أعلن فندق ميلينيوم المطار دبي عن عرض ترويجي يستهدف بشكل خاص شريحة المسافرين من رجال الأعمال، وتم تصميمه لتلبية احتياجات هذه الشريحة ومنحهم مزايا ذات قيمة مضافة. ويسري العرض لغاية 30 نوفمبر.

وبموجبه يحق للضيوف الذين يحجزون إقامة فندقية لمدة ليلتين كحد أدنى هذا الموسم في فندق ميلينيوم المطار دبي التمتع بالاستخدام المجاني لقاعة الاجتماعات لمدة أربع ساعات، إلى جانب خدمة الربط بالإنترنت «واي فاي» عالي السرعة وبوفيه الإفطار في مطعم لومي مجاناً، بالإضافة إلى خصم 20٪ على محلات الأطعمة والمشروبات التابعة للفندق و25٪ خصم على أسعار خدمة غسيل وكي الملابس.

وقال سايمون مور، مدير عام فندق ميلينيوم المطار دبي: عرض رجال الأعمال يتيح للمسافرين التركيز على أعمالهم، بينما نتولى نحن تلبية احتياجاتهم بشكل مثالي.