«فلاي دبي» تدشن رحلاتها إلى سوتشي الروسية

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

دشنت فلاي دبي رحلتها الافتتاحية بين دبي ومدينة سوتشي الروسية أخيراً. وهبطت رحلة فلاي دبي FZ985 في مطار سوتشي الدولي، حيث استقبلت برشاشات المياه التقليدية. وكان في استقبال الرحلة الكسندر كاتورغين مدير فلاي دبي في روسيا وسيرغي فيليبوف المدير التنفيذي لمطار سوتشي الدولي.

وكانت فلاي دبي بدأت خدماتها إلى روسيا في العام 2010، حيث توفر لمسافريها عبر شبكتها المتنامية فرصة السفر إلى موسكو وغيرها من المدن الروسية مثل يكاتنبيرغ. وخلال العام 2018 نمت أعداد مسافري فلاي دبي بين روسيا ودبي بنسبة 43%. وتعد فلاي دبي أول ناقلة من دول مجلس التعاون الخليجي توفر رحلات مباشرة بين دبي وسوتشي. ومع إطلاق رحلات سوتشي ترتفع وجهات فلاي دبي إلى 9 وجهات في روسيا و21 وجهة في كل من روسيا وأوكرانيا ووسط آسيا والقوقاز.

وقال جيهون ايفندي نائب الرئيس للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي: تعد روسيا سوقاً مهماً بالنسبة لنا، وأصبحت فلاي دبي أول شركة طيران من دول مجلس التعاون الخليجي توفر رحلات مباشرة بين دبي وسوتشي. ويسرنا أن يأتي إطلاق هذه الوجهة الجديدة بالتزامن مع احتفالاتنا بالذكرى العاشرة لتأسيس فلاي دبي.

وتعد رحلاتنا إلى سوتشي إلى جانب بدء الرحلات الجوية إلى نابولي في إيطاليا في 31 مايو، تأكيداً على التزامنا المستمر منذ عقد من الزمن بفتح الأسواق الجديدة التي كانت تعاني من نقص الرحلات الجوية إضافة إلى دعم رؤية دبي المتمثلة في تسهيل تدفق حركة التجارة والسياحة بين الدول.

وأضاف: جودة خدماتنا والراحة المتوفرة على رحلاتنا المباشرة إلى جانب التسهيلات الأخيرة في أنظمة التأشيرات المتبادلة، ستجعل سوتشي وجهة شعبية على مدار السنة وتمنح المسافرين فرصة السفر إلى دبي. توفر فلاي دبي الخيار للسفر على درجة رجال الأعمال على جميع وجهاتها في روسيا.

ويتمتع مسافرو درجة رجال الأعمال بمقعد واسع ومريح، مع إمكانية الاختيار من وجبات من قائمة مستوحاة دولياً، إضافة إلى أوزان الحقائب وخدمة المسار السريع عبر مكاتب الجوازات فضلاً عن نظام الترفيه المجاني مع أكثر من 1000 ساعة من الترفيه وأكثر من 150 فيلماً متوفراً باللغة الروسية على شاشات اللمس عالية الدقة.

ويحظى مسافرو الدرجة السياحية بمقاعد مريحة من تصميم شركة ريكارو. ويمكنهم الطلب المسبق لاختيار مقعد مريح وطلب الوجبات الخفيفة على متن الطائرة. وستكون هذه الوجهة ضمن رحلات الرمز المشترك مع طيران الإمارات.

ومن خلال الشراكة يمكن للمسافرين من سوتشي السفر عبر دبي إلى مئات الوجهات حول العالم. وتعد سوتشي واحدة من المراكز السياحية الرئيسية في روسيا وهي تقع على البحر الأسود. وتشتهر بشواطئها وغاباتها وجبالها. كما أنها استضافت دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2014.

رحلات

تشغل فلاي دبي رحلاتها FZ985/986 بين مطار دبي الدولي ــ المبنى رقم 2 ومطار سوتشي الدولي أيام الاثنين والأربعاء. وتسيّر فلاي دبي رحلات إلى أكثر من 90 وجهة في 47 دولة. وتشمل العديد من الوجهات ذات الشعبية العالية بين السياح الروس، مثل دبي وكاتماندو (نيبال) وزنجبار (تنزانيا).