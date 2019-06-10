مذكرة تفاهم لزيادة التعاون في التدقيق الداخلي بين الإمارات وعمان

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

وقعت جمعية المدققين الداخليين في الإمارات مذكرة تفاهم مدتها 3 سنوات مع معهد المدققين الداخليين ــ فرع عُمان. وتهدف المذكرة إلى تسهيل التعاون والترويج المشترك بين الجانبين، علاوة على تسهيل عملهما على صقل مهارات التدقيق الداخلي لأعضاء كلا المؤسستين.

وقع المذكرة عبد القادر عبيد علي رئيس جمعية المدققين الداخليين في الإمارات ومنير المغيري رئيس معهد المدققين الداخليين - فرع عُمان، الذي يعد الفرع المهني الوحيد للمدققين الداخليين في سلطنة عُمان، والذي ترعاه كلية الدراسات المالية والمصرفية.

وقال عبد القادر عبيد علي: «يجب توسيع التحالفات الاستراتيجية في المنطقة من أجل تطوير مهنة التدقيق الداخلي على أسس سليمة ومنظمة. نحن كيان رائد في النهوض بمهنة التدقيق الداخلي المتخصص في مجالات الاعتماد، بما في ذلك التعليم والأبحاث والتوجيه الفني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتهدف جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تبوؤ الصدارة لجهة الإبداع والتميز في مجال التدقيق الداخلي.

وقال منير المغيري، رئيس معهد المدققين الداخليين - فرع عُمان: يلتزم معهد المدققين الداخليين - فرع عُمان بخدمة مهنيي التدقيق الداخلي في سلطنة عُمان، حيث تتمثل رؤيتنا في التعاون مع جميع أصحاب المصلحة لتحسين جودة ممارسات التدقيق الداخلي في السلطنة. وتعتزم المؤسستان التعاون في مجال التدريب والتأهيل، وإنشاء تحالف استراتيجي لتطوير المهنة من خلال الخبرة المتخصصة. وقد تم السعي إلى التعاون من أجل تعزيز تأكيد الجودة والمعايير جنباً إلى جنب مع تنفيذ دورات تدريبية لتمكين تعزيز كفاءة ومهارات المدققين الداخليين ومواكبتهم لأحدث المنهجيات والمقاربات.