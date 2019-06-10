«إمباور» تبدأ حملتها الصيفية لترشيد استهلاك طاقة تبريد المناطق

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، إطلاق حملتها الصيفية التي تبدأ في يونيو، وتستمر حتى نهاية فصل الصيف. وتشجع الحملة المتعاملين على الحد من استهلاك طاقة تبريد المناطق خلال فترة الصيف، من خلال ضبط درجة حرارة مكيف الهواء عند 24 درجة، مما سيحقق تكلفة أقل لفواتيرهم، والمحافظة على البيئة، وتوفير الطاقة، وحماية الموارد، نحو عالم أخضر.

وأوضحت «إمباور»، أن ضبط درجة حرارة أجهزة المكيفات «الثرموستات» عند «24 درجة» مئوية؛ يعد درجة الحرارة المثلى للتبريد المريح، والذي يسهم بدوره في تخفيف الضغط على شبكة تبريد المناطق، وخفض فاتورة الاستهلاك، بالإضافة إلى تخفيض الانبعاثات الكربونية بشكل ملحوظ؛ مما يحد من ظاهرة الاحتباس الحراري. وأشارت إلى أن الحملة تستهدف كل شرائح المتعاملين، في المنشآت السكنية والتجارية، والتي تغطيها خدمات «إمباور»، والذين يزيد عددهم على 100 ألف متعامل. كما تحرص الشركة على إطلاق حملات الاستهلاك باستمرار؛ وذلك لنشر الوعي وتعزيز مشاركة المتعاملين؛ الذي يمثلون دوراً مهماً في تحقيق التنمية المستدامة.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، إن ترشيد استهلاك طاقة تبريد المناطق في فترة الصيف خاصة، يساهم في المحافظة على الموارد الطبيعية وحماية البيئة، مضيفاً أن إمباور تسعى دائماً للمساهمة في خفض استهلاك الطاقة وتبني حلول الاستدامة نحو الاقتصاد الأخضر؛ تحقيقاً لمبادرة «اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتبنتها حكومة دبي بهدف الحد من التغير المناخي، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، من خلال خفض معدلات استهلاك الكهرباء والمياه بنسبة 30%، وجعل الإمارة مركزاً عالمياً للاقتصاد الأخضر والمدينة الأقل في البصمة الكربونية على مستوى العالم بحلول 2050.

وأضاف أن إمباور تهدف من الحملة إلى توعية الجمهور حول أهمية الاستهلاك الرشيد للحفاظ على الموارد الطبيعية من الهدر وتحقيق التنمية المستدامة. وأشار إلى أن إمباور، حققت وفورات من الطاقة الكهربائية وصلت إلى 1160 ميجاوات من الكهرباء حتى نهاية 2018، وبلغت القيمة الإجمالية لتوفير المؤسسة من الطاقة الكهربائية 3 مليارات درهم حتى نهاية العام نفسه، ونستهدف زيادة هذه النسبة بنهاية عام 2019.