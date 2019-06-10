«إندبندنت»: تجارب إماراتية مكثفة لاستخدام التقنية

المصدر: Ⅶ دبي- أشرف رفيق

ذكرت صحيفة «اندبندنت البريطانية» أن الإمارات تجري تجارب مكثفة لاستخدام التقنيات الحديثة، مضيفة أن هناك أمثلة على عمليات تطوير مشاريع عمرانية تعطي الأولوية للمشاة على السيارات، وتجربة السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة.

وقالت الصحيفة: إن هناك تقدماً ملموساً نحو تخفيض استخدام السيارات في العالم، وأفضل مثال على ذلك هو مدينة مصدر في الإمارات، باستخدام عوامل التخطيط العمراني، موضحة «نحن في حاجة إلى إنشاء مدن ذات استخدامات متعددة مع منازل محتملة التكلفة وفضاءات خضراء واسعة، مع أكبر تخفيض مكن لاستخدام الطاقة التقليدية، كما يحدث في مدينة مصدر».