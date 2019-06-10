شعاب مرجانية في جناح الفلبين بإكسبو

المصدر: Ⅶ دبي ــ بشار باغ

كشفت الفلبين عن تصميم جناحها في إكسبو 2020 دبي، الذي يعتمدعلى محاكاة الشعب المرجانية كرمز للتنوع الطبيعي.ويمتد الجناح على مساحة 3100 متر مربع، ويقع في منطقة الاستدامة، ويأخذ الزائر في رحلة عبر 8 مناطق رئيسية لاستكشاف الطبيعة التي يتمتع بها أرخبيل الفلبين، بما يشمل الغابات الاستوائية وتعايش الناس مع الطبيعة عبر التاريخ، كما يضم سطح الجناح حديقة غناء، بالإضافة إلى متجر لبيع منتجات صنعت خصيصاً لإكسبو، ومطعم وسط أشجار المانغروف ومنطقة للعروض الثقافية والرقمية والتفاعلية عبر مختلف مناطقه.