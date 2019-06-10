الإمارات من العشرة الكبار على مؤشر «الحزام والطريق»

المصدر: Ⅶ دبي- سيد صالح

صنفت مجلة «يوروموني» البريطانية الإمارات في المركز العاشر على مؤشرها الذي يحمل عنوان «مؤشر يوروموني لمبادرة الحزام والطريق» الصينية، والذي يرصد الأداء الاقتصادي لعدد 68 دولة، هي الدول التي انضمت إلى المبادرة منذ أن أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ في عام 2013. واحتلت الإمارات المركز العاشر في الوزن النسبي للدول الأعضاء في المبادرة، والذي يشير إلى مدى استفادة كل دولة من التعاون التجاري الذي تعززه المبادرة.

وبلغ وزن الإمارات على المؤشر 2,49%. وكان المركز الأول من نصيب الهند التي بلغ وزنها النسبي على المؤشر 17,30%. كما رصد مؤشر «يوروموني» تقدماً لافتاً حققته الإمارات خلال الربع الأول من العام الجاري في 5 معايير مختلفة، من ضمنها ثلاثة معايير تدخل تحت بند المناخ الاستثماري، وهي معيار الأداء الاقتصادي، وحصلت فيه على 24,50 نقطة؛ الاستقرار السياسي وحصلت فيه على 24,99 نقطة؛ وجودة البنية الاقتصادية، وحصلت فيه على 11,17 نقطة.

كما سجلت الإمارات رقماً مرتفعاً في معيار رابع، وهو الناتج المحلي المتوقع في العام الجاري، ومن المتوقع أن يبلغ حجمه في الإمارات 427,88 مليار دولار. وأما المعيار الخامس، فهو رصيد الإمارات على المؤشر والذي ارتفع خلال الفصل الأول من العام الجاري إلى 109,37 نقاط.