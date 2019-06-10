طيران السلام يُعزز أسطوله بـ«إيرباص A320NEO» جديدة

المصدر: دبي- البيان

أعلن طيران السلام، إضافة ثاني طائرة من طراز إيرباص A320neo إلى أسطول طائراته المتنامي. وتم تجهيز هذه الطائرة الجديدة خصيصاً لطيران السلام بحيث تتسع إلى 180 راكباً. وتضم اليوم شبكة التغطية الجوية لطيران السلام 20 وجهة تشمل دبي، مسقط، وصلالة، وصحار، وجدة، وكراتشي، وملتان، وسيالكوت، وشيراز، وداكا، وكاتماندو، والخرطوم، الرياض، والكويت، وأبوظبي، بالإضافة إلى الوجهات المنضمة حديثاً وهي طهران، واسطنبول، وطرابزون.

وقال الكابتن محمد أحمد، الرئيس التنفيذي لطيران السلام: نتوقع تسلم طائرة A320neo أخرى في يونيو الحالي. وستسهم هذه الإضافات الجديدة لأسطولنا في تحقيق هدفنا بتوسيع شبكة وجهاتنا إلى 60 وجهة مختلفة. ومن المقرر تسلم 4 طائرات من طراز A320neos في وقت لاحق من العام الجاري، ليصل العدد الإجمالي لهذا الطراز في أسطول الشركة إلى 6 طائرات.