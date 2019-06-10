«تروكين» تعزز حضورها في الحلول اللوجستية الرقمية بالمنطقة

المصدر: دبي- البيان

أكدت شركة تروكين الناشئة للخدمات اللوجستية القائمة على التكنولوجيا في الشرق الأوسط، سعيها لترسيخ مكانتها على مستوى المنطقة في مجال الحلول اللوجستية الرقمية المخصصة لدعم عمليات النقل بالشاحنات مسافات طويلة.

وأسست الشركة في عام 2017 كشركةٍ متخصصة بالتقنيات والحلول اللوجستيّة، وهي تعمل انطلاقاً من السعودية والإمارات، كما تتمتع بحضورٍ متميز في دول مجلس التعاون الخليجي. ويتمحور تركيز الشركة حول تعزيز ابتكار وتبسيط الخدمات اللوجستية وعمليات النقل البري.

ونجحت الشركة في جمع رأس مالٍ إضافي بقيمة 3.5 ملايين دولار خلال جولة التمويل الأخيرة، ومن خلال إضافة رأس المال الجديد للشركة، ستتمكن الشركة من توسيع انتشار خدماتها وحلولها على نطاق أوسع.

وتقدّم الشركة الخدمات إلى مجموعة متنوعة من العملاء. فمن خلال تطبيقها المخصص للأجهزة الذكية وخدمات السوق الإلكترونية عبر الإنترنت، تساهم الشركة في تعزيز التواصل بين شركات الشحن والنقل التي تتطلب مزيداً من الشفافية وسهولة الوصول إلى الشاحنات وبين السائقين الذين ينشدون الوصول إلى الخدمات اللوجستية عند الطلب وتعزيز استخدام الأساطيل على أوسع نطاق. وتعتمد الشركة على منصة لملاك الشاحنات وعملاء الشحن.