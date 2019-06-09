4.6 % نمو ناتج الإمارات إلى 1.59 تريليون 2020

المصدر: أبوظبي ـ عبدالحي محمد

توقع المصرف المركزي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الجارية 4.6% العام المقبل إلى 1.59 تريليون درهم مقابل 1.52 تريليون درهم للعام الجاري بزيادة قدرها 70 مليار درهم.

وأكد المصرف في تقرير إحصائي ارتفاع ناتج القطاع غير النفطي بالأسعار الجارية من 1.17 تريليون درهم للعام الجاري إلى 1.23 تريليون درهم للعام المقبل بزيادة 59 مليار درهم وبنمو 5%، كما رجح ارتفاع ناتج القطاع النفطي إلى 366 مليار درهم مقابل 354 مليار درهم للعام الجاري بنمو 3.3%.

وقدر المصرف أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بالأسعار الثابتة (2010) نمواً بنسبة 2.6% إلى 1.51 تريليون درهم للعام المقبل 2020 وأن ينمو القطاع غير النفطي بالأسعار الثابتة بنسبة 3% والقطاع النفطي 1.3% مقارنة بنسبة 2.7% للعام الجاري.