رواد صناعة السيارات يستشرفون في دبي توسعة السوق غداً

المصدر: دبي - البيان

تنطلق غداً بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، الدورة الـ17 لمعرض «أوتوميكانيكا دبي 2019»، بمشاركة رواد صناعة السيارات من الشركات العالمية والإقليمية والمحلية ويستمر 3 أيام. ويحظى المشاركون في سوق السيارات سريع النمو والتطور، والذي بلغ حجمه إقليمياً 61 مليار دولار في عام 2018، بفرص أكبر للتواصل وعقد الصفقات، حيث يوسع أكبر حدث لتجارة خدمات المكبات في هذا الجزء من العالم منتجاته وخدماته.

ويشهد المعرض هذا العام تخصيص أربع فئات فرعية جديدة هي: القطع والمعدات الزراعية، الزيوت ومواد التشحيم، والجسم والطلاء، وقطع الدراجات النارية. وتنضم هذه الأقسام الفرعية إلى الأقسام الحالية وهي القطع والمكونات، الالكترونيات والأنظمة، الاكسسوارات والتخصيص، الإصلاح والصيانة، غسيل السيارات، العناية والتجديد؛ والإطارات والبطاريات.

وتحتوي الأقسام الجديدة على نسبة كبيرة من العارضين الذين يقدمون المنتجات والخدمات، فمن بين العارضين الذين يزيد عددهم عن 1880 في المعرض، هناك أكثر من 180 عارضًا يقدمون منتجات خاصة بالزراعة ضمن محفظة منتجاتهم، و87 في قسم الزيوت ومواد التشحيم، و86 في قسم مكونات الدراجات النارية، و31 في قسم الجسم والطلاء.

خدمات

وقال محمود غازي بيليكوزن، مدير معرض أوتوميكانيكا دبي: «لقد كان أوتوميكانيكا دبي الحدث الوحيد للتواصل التجاري والتعرف على جديد قطاع خدمات المركبات في المنطقة وما وراءها، نظراً لكونه الخيار الأول لعلامات خدمات المركبات العالمية والشارين التجاريين من هذه المنطقة الشاسعة. ولقد حظيت الفئات الفرعية الأربع الجديدة بمردود طيب، وستسهل على الآلاف من الشارين التجاريين التجول في المعرض بناءً على متطلباتهم المحددة».

وسيكون قسم القطع والمعدات الزراعية أكبر الفئات الجديدة، حيث يستعرض مجموعة واسعة من القطع والمعدات المخصصة للصناعة الزراعية، التي تمر بمرحلة توسع في منطقة تحرص فيها الحكومات على تنويع اقتصاداتها. ومن المنتجات الرئيسية التي يقدمها هذا القسم: الفلاتر، والتروس، والتاج، والعجلات، وأنظمة المحرك والقيادة، والمصابيح الأمامية، والبطاريات، وحواقن وقود الديزل والكثير غير ذلك.

كما تشارك «تي آر إي» للمنتجات من المملكة المتحدة بقوة في المعرض بمكونات تناسب القطاع الزراعي. وقال بيتر ماكغري، مدير المبيعات في الشركة: «بوصفنا أحد الصانعين الراسخين، نحرص على مقابلة الموزعين الزراعيين الذين ربما يرغبون في تأمين منتجات تبريد وقوالب خاصة التي قد يكون من الصعب عليهم الوصول إليها».

عناصر

وأضاف: «بصفتنا صانعاً لمعدات المركبات التقليدية، فإن هدفنا هو التركيز على عناصر التكنولوجيا الجديدة المطلوبة للمركبات الحديثة وتركيزنا ينصب على المركبات المتداولة من عام 2000 فصاعداً. نورد حالياً إلى عدد من أبرز صانعي مكونات التبريد في العالم واسمنا يشتهر بالجودة والموثوقية».

كما تشارك شركة Kixx Lubricants من كوريا على أمل تثبيت أقدامها بتشكيلة زيوت التشحيم الخاصة بهم، حيث تتطلع الشركة إلى تكوين اتصالات مبيعات جديدة في الإمارات والمنطقة. قال سمير أرواني، من شركة أرواني لقطع غيار السيارات، الموزع الحصري للشركة في الشرق الأوسط، إن فرص سوق التصدير كانت متنامية العام الماضي أو نحو ذلك.