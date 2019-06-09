«عرب كليكس» تكشف عن تطبيق يربط العلامات التجارية بالمؤثّرين في المنطقة

المصدر: دبي- البيان

أطلقت شبكة «عَرب كليكس»، منصة التسويق الإلكتروني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تطبيقها الالكتروني للهواتف الذكية بهدف تعزيز آليات التعامل مع الشبكة من قبل المستخدمين من الناشرين والمؤثرين للاستفادة من الإيرادات والأرباح المتوقعة من خلال المحتوى المنشور على شبكة الإنترنت.

وقال ماورو رومانو، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«عرب كليكس»: «تشهد المنطقة العربية ارتفاعاً سريعاً في أعداد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يعزز من احتمالات الكسب وتحقيق إيرادات من خلال تطبيقنا الجديد، حيث إن هناك نحو 164 مليون مستخدم نشط على الـ»فيس بوك«وحده، وتشير أحدث التقارير إلى وجود أكثر من 200 قناة يوتيوب في المنطقة تضم أكثر من مليون مشترك، كما يوجد نحو 30 ألف مستخدم يوتيوب من المنطقة».

ويعمل التطبيق الجديد على ربط المؤثرين والناشرين بمجموعة من العروض المقدمة من أفضل العلامات التجارية في المنطقة من خلال منصات التجارة الالكترونية المعروفة مثل نون، ونمشي، وفيسيز، وتجول، وسيفي، وماكس فاشون، وغيرها الكثير، ومن ثم تعزيز فرص الربح وتوليد الإيرادات المادية. حيث قال رومانو: «مع هذا التطبيق، سيكون بمقدور المؤثرين إنشاء روابط ترويجية بسهولة لقنواتهم وصفحاتهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة».