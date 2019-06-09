دبي تستضيف مؤتمر «كونستراكت ستيل» في 18 يونيو

المصدر: دبي- البيان

تشهد دبي فعاليات مؤتمر «كونستراكت ستيل» 2019، الذي تنظمه منظمة الحديد والصلب العالمية «ورلد ستيل» يوم 18 يونيو الجاري، وذلك لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، وبرعاية ومشاركة شركة «حديد الإمارات»، أكبر مصنّع متكامل للحديد في دولة الإمارات والتابعة للشركة القابضة العامة (صناعات)، وتهدف حديد الإمارات إلى مناقشة مستقبل قطاع الحديد والصلب والمساهمة في تطوير القطاع بشكل أكبر على المستوى الإقليمي.

ويُعدّ مؤتمر «كونستراكت ستيل» الذي تنظمه منظمة الحديد والصلب العالمية «ورلد ستيل» فعالية اقتصادية سنوية تتيح أمام خبراء القطاع فرصة الاجتماع والتواصل لمناقشة سبل تطوير هذه الصناعة ورسم آفاقها المستقبلية، حيث تجمع الفعالية تحت مظلتها 100 مشارك من مختلف الجهات.

وسيجمع المؤتمر 100 من كبار المصنعين والخبراء في قطاع الحديد والصلب حول العالم، وذلك لمناقشة الفرص والتحديات الحالية في السوق، إلى جانب استشراف مستقبل القطاع حتى عام 2030 من خلال محاولة فهم توجهات السوق المستقبلية مع أبرز المطوّرين في قطاع الإنشاءات، والتركيز بشكل خاص على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا الذكية.

وسيلقي الدكتور مطر حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة والصناعة الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، والذي سيتحدث عن رؤيته لقطاع الإنشاءات في دولة الإمارات عام 2030 وأهمية تطوير الاكتفاء الذاتي والاستدامة ضمن القطاع، كما سيشهد كلمات لمتحدثين بارزين، من بينهم أدوين باسون مدير عام منظمة الحديد والصلب العالمية الذي سيفتتح فعاليات المؤتمر، إلى جانب المهندس سعيد غمران الرميثي الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات والذي سيلقي الكلمة الرئيسية.

وقال سعيد الرميثي: «تأتي مشاركتنا ورعايتنا الرئيسية للمؤتمر الذي سيعقد للمرة الأولى في الشرق الأوسط انطلاقاً من مكانتنا بوصفنا أكبر منتجي الحديد على مستوى المنطقة، حيث سيشكل المؤتمر فرصة لتبادل الآراء والأفكار مع الخبراء والأطراف المعنية على مستوى العالم، إلى جانب مناقشة الفرص والتحديات التي تواجه نموّ القطاع في المستقبل».