أسبوع العيد ينعش قطاع التجزئة في دبي

المصدر: دبي - بشار باغ

شهد قطاع التجزئة في دبي خلال الأسبوع الماضي تدفقاً كبيراً من الزوار، وسجل نمواً كبيراً في المبيعات.

وتدفقت حشود ضخمة من المتسوقين والزوار إلى مراكز التسوق، للاستفادة من العروض والتخفيضات التي تم طرحها بمناسبة عيد الفطر، كما قدمت العديد من المراكز فعاليات وأنشطة ترفيهية نجحت في استقطاب العائلات من مختلف الجنسيات.

واستمتع المقيمون والزوّار خلال أيام عيد الفطر باحتفالات العيد بدبي في مختلف أنحاء المدينة، وتضمنت هذه الأجواء عروض الألعاب النارية الخلّابة على شارع السيف ولامير، بالإضافة إلى عرض «تخيّل» في دبي فستيفال سيتي مول، وغيرها من الأنشطة والفعّاليات في مراكز التسوق التي جعلت احتفالات العيد ذكريات لا تُنسى.

وتتضمن احتفالات العيد في دبي أيضاً العديد من الحفلات الموسيقية والعروض والفعّاليات الترفيهية، التي تناسب جميع أفراد العائلة، مثل سباق «دبي ديزارت رود رن» السنوي، والعروض الفنية مثل عرض «لا بيرل باي دراغون» وعرض «علاء الدين»، بالإضافة إلى عروض الكوميديا والفقرات الترفيهية المتجولة داخل مراكز التسوّق.

وطرحت مراكز التسوق في دبي مجموعات متنوعة من العروض خلال أيام عيد الفطر، حيث قدّم مول الإمارات الفرصة للمتسوقين للفوز بقسائم تسوّق تبلغ قيمتها 5000 درهم عند إنفاق 600 درهم في متاجر مختارة خلال الفترة من 1 وحتى 7 يونيو.

فيما أتاح الفرصة للعائلات التي تضم أربعة أفراد للفوز بجوائز تلائم الجميع، مثل إقامة ليلتين في فندق شيراتون مول الإمارات، وتذاكر 4DX من فوكس سينما، وتذاكر الدخول من سكي دبي، وقسيمة شرائية بقيمة 300 درهم. وقدّم مول الإمارات من خلال برنامج «صيف من ذهب» استرجاعاً نقدياً بمقدار 3 في المئة لأعضاء البرنامج عند إنفاق 3000 درهم أو أكثر في مجموعة مختارة من المتاجر الفاخرة.

وقدّمت مراس عيدية خاصة لكل شخص ينفق 300 درهم خلال أول ثلاثة أيام من عيد الفطر في السيف، سيتي ووك، ذا بيتش، بلوواترز، بوكس بارك وذا أوتلت فيليدج، وهي عبارة عن قسيمة شرائية قيمتها 100 درهم، فيما يحصل أول 40 شخصاً يشترون قسيمة هدايا بقيمة 1000 درهم من سيتي سنتر مردف خلال عيد الفطر على تخفيض بمقدار 100 درهم. وتمكن لزوّار ديرة سيتي سنتر الذين ينفقون 500 درهم الفوز بالعديد من الجوائز، التي تتضمن قسائم شرائية وتذاكر من فوكس سينما.

ومنحت مجموعة مراكز التسوّق في دبي الفرصة للفوز بجوائز ضخمة تصل قيمتها إلى 250000 درهم عند إنفاق أكثر من 200 درهم خلال أول يومين من أيام العيد في أي من المراكز المشاركة.

وقدّم دبي مول فرص لزوّاره لمضاعفة أميال سكاي واردز في حساباتهم من الآن وحتى 3 يونيو، كما أمكنهم الحصول على 2000 ميل من سكاي واردز عند إنفاق مبلغ 20000 درهم.

وقدّمت العديد من مراكز التسوّق في دبي خدمات خاصة لمساعدة المتسوقين للحصول على الهدايا لتقديمها لأحبائهم، حيث قدّم دبي فستيفال سيتي مول قسائم هدايا بتصاميم مستوحاة من الفنون الإسلامية خلال فترة العيد.